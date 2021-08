«Cuando la sociedad se suma a la participación de su futuro, el margen de error se reduce”

En Cañuelas, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos acompañó esta tarde la presentación de la lista de concejales en el municipio bonaerense de Cañuelas, junto a los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, la intendenta Marisa Fassi y el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

“Hay muchísimas cosas para discutir en la Argentina. No hay lugares menores en la política, no son los cargos los que importan, es la persona y desde cualquier lugar podemos iniciar la transformación», destacó el legislador.

«Tenemos una clase política que siempre está especulando para ver cómo se acomoda, qué puestito agarra, y tenemos a las y los dirigentes, que son aquellos que buscan representar a su pueblo», agregó.

«Cuando viene la difícil a veces el cuero duele porque pegan duro y no les importa nada. Vimos cómo algunos medios en 2019 proponían desde los márgenes que estipulan y a partir de los intereses que los movilizan cosas diferentes que las que mueven al conjunto de nuestra sociedad».

«No son paracaidistas húngaros los compañeros y las compañeras. Hay que conocer a las personas. No importan solo las individualidades técnicas, tenemos que conocernos y trabajar en conjunto, de eso se trata el desafío. Porque así construir es más fácil»

Al referirse a la agenda que algunos medios tratan de imponer y de cómo se ocultan aquellas buenas noticias o las soluciones que se le brindan a la sociedad, expresó: «No lo muestran para suplir el debate, para desprestigiar a la política. Y no hay que olvidarse que si no hay construcción, la tele no te trata bien y no tenés compañeros, sanseacabó».

El diputado cuestionó la actitud de quienes parecen dar cuenta del resentimiento porque la mayoría de la sociedad no les hizo caso en 2019. «Vemos cómo se pusieron con lo de Guernica emitiendo horas de TV haciendo uso de la necesidad genuina de la gente, fingían sensibilidad ante la desgracia».





«No les interesa genuinamente, tratan de socavar la autoestima de las personas, dicen que nada sirve. Pero vemos que cuando las soluciones llegan no están.

”Nunca nos debió haber pasado Macri”

«Se perdieron cuatro años muy valiosos en Argentina. Nunca nos debió haber pasado Macri, y eso pasó porque se sometió a la sociedad a un enorme engaño. No puede explicar ni siquiera porqué tomo ese préstamo con el Fondo. Decía que con un chasquido de dedos se solucionaban las cosas y nadie con poder en Argentina lo enfrentó, lo apoyaron los bancos, los empresarios, lo apoyó el FMI».

«Cuando fuimos oposición tratamos de advertirles que si tomaban las decisiones que tomaban íbamos a fracasar, porque este modelo económico ya había fracasado. Había que tener un poquito de memoria y un poquito de corazón”.

«Tenemos un gran desafío por delante. No solo pensar y trabajar por la Argentina que queremos sino en como transitamos el país que tenemos por delante. En ese sentido un debate que atravesará el congreso es el vinculado al FMI».

Máximo recordó que cuando interpelo a la oposición sobre si es posible pagar la deuda en diez años no obtuvo respuesta y tampoco escucho a quien pretende ser presidente de Argentina en 2023 referirse al tema «que de lograrlo sería el tercero después de de la Rúa y Macri”.

«Queremos que nos digan qué significa pagar en 10 años y cómo. Nuestro pueblo ya supo pagar cuando un presidente puso en valor el esfuerzo, porque eso es lo que hace un presidente, darle a su pueblo señales e indicios. No es con un chasquido de dedos que se solucionan los problemas».

«Nadie en el poder lo enfrentó y vino el FMI como si faltaba algo para darle oxígeno y ver si ganaba una elección. Nosotros no queremos que el FMI financie campañas queremos que nos den aire en medio de la pandemia más terrible para salir adelante. Es conservador lo que digo tal vez, pero no digo no pagar, digo que necesitamos tiempo para avanzar y levantarnos en medio de una tragedia sanitaria dónde nuestro pueblo ha atravesado una enorme desgracia que nos ha arrebatado a muchos seres queridos».

”Fingen la indignación y hacen ponderaciones que nada tiene que ver con la realidad de los argentinos y argentinas”

Máximo recordó que durante el macrismo dejaron equipamiento sanitario abandonado, en algunos casos se llevaron instrumentos necesarios para tratar enfermedades, no avanzaron con la terminación de hospitales. «Y de repente los vemos que fingen la indignación y hacen ponderaciones que nada tiene que ver con la realidad de los argentinos y argentinas».

«Tenemos que escuchar todo, y muchas veces cuando vemos los juicios sobre nuestro presidente y nuestro gobierno preguntarnos el por qué de muchas cosas»

Máximo destacó la necesidad de pensar de manera colectiva el país que queremos para todos y todas.

«En un mundo que se caía a pedazos producto de la pandemia, quienes debíamos sobrellevar la mayor carga, éramos los que más teníamos y fue la primera vez en la Argentina que eso sucedió», dijo al referirse al Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas.

Este proyecto, impulsado por el oficialismo en el Congreso permitió destinar fondos a salud, educación, desarrollo social urbano, empleo para las PyMES y energía.

«Los fondos de asignación específica van al sistema de salud para vacunas, otros van al Progresar para ayudar cuando volvamos a la presencialidad total y que haya una real igualdad de oportunidades para los pibes y pibas», recordó.

Además, enumeró leyes como: la de Zona Fría «que no solo implica que se pague menos luego de los tarifazos macristas sino también que las familias pasen menos frío»; la ley del fuego, «que vino a cambiar un paradigma donde sólo se castigaba la intencionalidad y hoy lo importante es que se recupere lo que se perdió y parar la especulación inmobiliaria».

De cara al futuro, se refirió a la ley de envases vinculada a la agenda ambiental destacó la necesidad de discutir una norma «que permita reducir, reciclar y reutilizar los residuos, dando una pequeña mano separando en origen el cartón y el plástico, siempre desde un lugar se empieza”.

«Estás son las cosas que tenemos que discutir con la sociedad, estos son los temas. Debemos integrarla, no solo en nuestro espacio político o en otros, están las entidades intermedias que hacen diferentes laburos, pero siempre trabajar para que estén sumándose. Cuando la sociedad se suma a la participación de su futuro, el margen de error se reduce», concluyó.