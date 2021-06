«Dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo hoy un «llamado a los medios de comunicación» para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga «en duda la palabra de los médicos y de la ciencia».

Durante un acto en la ciudad de La Plata donde inauguró junto al gobernador Axel Kicillof el nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica, Cristina pidió dejar «la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y contribuir a que no haya tantos contagios y a que la gente quiera vacunarse» contra el Covid-19, en medio de cuestionamientos a la oposición y los medios.

«Que entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana, y tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala», afirmó la ex presidenta.

Asimismo, CFK resaltó hoy que el Gobierno terminó las obras en cinco hospitales de la provincia de Buenos Aires, que habían queda inconclusas durante la gestión de Cambiemos, aún cuando los trabajos estaban avanzados entre un «80 y 90 por ciento».

La vicepresidenta indicó que «este llamado es también a los medios» de comunicación y, tras pedir que «no se ponga en duda la palabra de los médicos, las vacunas o la ciencia», agregó: «Con la vacuna vamos a salir y vamos a volver a ser felices».