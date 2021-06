Arroyo y Grabois desarmaron la opereta de Lanata sobre sobreprecios en la compra de papas

Volvi贸 Periodismo Para Todos, volvi贸 Lanata y volvieron las operaciones periosid铆stcas a las que ya nos tiene acostumbrados el ciclo AntiK. PAra su debut de este domingo, la espada de Clar铆n eligi贸 armar una denuncia contra el ministerio de Desarrollo Social y al dirigente de la Econom铆a Popular Juan Grabois.

Concretamente, el informe puesto al aire en la noche de El Trece, el programa de denuncias de la Corporaci贸n Clar铆n denunci贸 un supuesto sobreprecio en la compra de papas por parte del Ministerio de Desarrollo Social a una cooperativa presuntamente vinculada al coordinador del Frente Patria Grande y referente del MTE.

Pero no todo lo que brilla es oro y la denuncia de Lanata no fueron mas que espejitos de colores. El propio聽ministro聽de Desarrollo Social,聽Daniel Arroyo, sali贸 a cruzar la opereta del ciclo de TV y se帽al贸: 芦Ante el informe presentado anoche en el programa PPT, queremos aclarar que:聽Es solo una oferta presentada de forma p煤blica en la plataforma Comprar por una cooperativa. A煤n no se concret贸 el proceso de adjudicaci贸n ni de compra禄.

Desde su cuenta de Twitter, agreg贸 que 芦el pliego indica que los bolsones deben estar compuestos por al menos 7 especies de frutas y vegetales (papa, cebolla, naranja, mandarina, pera, manzana verde, manzana roja, durazno, banana, tomate, pepino, berenjena, repollo, acelga y zanahoria); y no solo por papa禄. Y cerr贸 el tema: 芦Los bolsones deben tener un 鈥減eso m铆nimo de SIETE (7) kilogramos鈥; y no de 5kg como se帽al贸 el informe. El objetivo de estos procesos es mejorar la calidad nutricional禄.

La operaci贸n de Lanata se帽al贸 que la cartera que conduce Arroyo le compr贸 papas a una cooperativa vinculada a Grabois聽con valores cinco veces m谩s caros que los que se consiguen en el Mercado Central. 芦A trav茅s de una contrataci贸n directa聽le pag贸 18.300.000 pesos a la cooperativa Uni贸n de Productores Familiares pertenece al MTE Rural聽que maneja Juan Grabois禄, se帽al贸 el informe.

Sin embargo, tambi茅n Grabois sali贸 a cruzar estas acusaciones y le apunt贸 al periodista denunciador cercano al macrismo: 鈥淓s tremendo lo de Lanata,聽la semana pasada est谩bamos orquestando una conspiraci贸n gal谩ctica para derrocar a Duque con el castrochavismo y el bloque chino-sovi茅tico y ahora nos dedicamos a vender papas芦, se quej贸 en di谩logo con El Destape Radio.聽

芦El que est谩 acostumbrado a vender fruta es 茅l鈥, dijo y aclar贸:聽鈥淵o no tengo ninguna cooperativa, es una cooperativa de productores hort铆colas de La Plata que la verdad es ejemplar鈥.聽En este sentido agreg贸 que lo difundido anoche 鈥渆s una mentira vil禄.

芦El primer punto es que no hay ninguna compra es una oferta que present贸 la cooperativa y que est谩 en el portal COMPRAR que es p煤blica y se puede presentar cualquiera. Es una oferta por un bols贸n de 7 kg de hortalizas, verduras y frutas variadas, no es de papas禄, dijo el referente social. Y cont贸: 芦No son ni 5 kilos聽como dijo Lanata ni de papas. No hay sobreprecios ni irregularidades y adem谩s toda la informaci贸n es p煤blica鈥.



El portal El Destape聽accedi贸 a una lista de precios y聽en comparativa con la del supermercado Coto y es 36 pesos m谩s barata que en el s煤per. 鈥淒esde luego la cooperativa no tiene due帽o, mucho menos Juan Grabois que ni siquiera es socio pero bueno, son las cosas que ya empiezan a cansar un poco鈥, sostuvo el referente del MTE.

En di谩logo con Maldita Suerte, Grabois anunci贸: 鈥淧or primera vez estoy pensando seriamente en iniciar acciones legales porque por un lado da gracia y por el otro es feo lo que hacen porque hay gente que se lo creer鈥. Asimismo, se帽al贸 que 鈥渘o hay una cr铆tica, hay una mentira, no se puede aceptar este nivel de impunidad con malicia porque hubo malicia, la informaci贸n estaba publicada鈥.