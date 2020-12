Kicillof entregó las Netbooks que el macrismo dejó abandonadas en un depósito

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó esta mañana el partido de La Matanza, donde junto a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y al intendente Fernando Espinoza, encabezó el acto de entrega de netbooks a estudiantes de la localidad de Rafael Castillo.

“Estas computadoras son un símbolo de lo que pasó en la Argentina y en la Provincia: estaban juntando polvo y arruinándose en los depósitos del Correo Argentino”, sostuvo Kicillof desde la Escuela Secundaria Nº 127 “Rodolfo Walsh. Y agregó: “Nos dedicamos a repararlas para que pudieran llegar a las manos de los alumnos y las alumnas que más las necesitaban”.

En ese marco, el Gobernador afirmó que “la pandemia nos afectó a todos pero no nos encontró en la misma posición”. “Había estudiantes que no podían acceder a sus estudios porque no contaban con los recursos mientras en la Provincia nos encontrábamos con 97 mil netbooks que no habían sido distribuidas porque necesitaban actualizaciones”, detalló.

En esta ocasión, se entregaron computadoras a chicos y chicas que cursan el primer año del ciclo superior, y suman 8.323 netbooks entregadas en 103 escuelas secundarias de La Matanza. Estuvieron presentes el director del establecimiento educativo, Daniel Ayala, y estudiantes de diferentes escuelas de Rafael Castillo.