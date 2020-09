«Los dólares hacen falta para producir; no para guardar», dijo Alberto

En ese marco sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri «se favoreció la desintegración de la Argentina», y volvió a apuntar contra la «meritocracia».

«Veo que todavía hay tareas pendientes de aquello que comenzamos con Néstor (Kirchner), que continuó Cristina (Ferńandez) y que hoy me toca continuar a mí. En el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración argentina», expresó el primer mandatario en el anuncio del Plan Conectar en la localidad de Benavídez.

El jefe de Estado se refirió además a los titulares de los diarios que indicaban que el Presidente «piensa que el mérito no sirve para progresar»: «Yo no digo semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia. El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos, porque si algunos tenemos las mejores condiciones para desarrollarnos y otros no, el mérito no alcanza».

«No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres», consideró.