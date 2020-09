Graciela Alfano contó que iba a hacer un trio sexual con Macri, pero…

Continúa el relato: “Me fui con la ropa y los zapatos de él por la puerta de atrás. Me llamaba al teléfono y me dice que me había ido con su ropa. Le dije que venga a verme con mi ropa. Él se negó, le dije entonces que se ponga el traje de su amigo. Fue gracioso cuando llega a buscar su ropa, el traje era de un amigo y le quedaba chico. Su amigo era chiquito al lado de él, esto le enseñó (a Macri) que conmigo no se jode. Además, yo me había ido con la billetera de él y el con la cartera mía”.

Alfano también relató otro encuentro con Macri. “Estaba en un hotel de Mar del Plata, haciendo temporada de “Lo que el Turco se llevó” y llega Macri, ya era presidente de Boca. Compró una entrada y vio todo el espectáculo, vino al Hotel Sheraton, donde estaba River, no al Costa Galana, donde se alojaba Boca. Hasta allí todo bien, llega al hotel; pero como la persona que estaba conmigo ni yo lo esperábamos a Macri, se tuvo que tirar del balcón. Por suerte era el primer piso, casi se mata, pero cayó y rodó. Esa persona era Matías Alé. Esa temporada fue maravillosa”.

Con Carlos Menem casi llegó a la convivencia en Olivos

Sobre Carlos Menem. Ante la preguntan sobre cómo hizo el ex presidente para conquistarla,

Alfano contestó lo siguiente: “Yo hoy cuento todo. Cuando (Carlos Menem) ganó las elecciones, se hizo un asado para 800 persoas. Cuando terminó todo, me tomó de la mano y me agradeció. Unas amigas me dijeron “está muerto con vos”, eso me quedó picando. Después hubo una comida, él se sintió mal porque había comido mucho, fue a una habitación y se recostó. Yo entro me voy al baño en suite, él entra ahí en camisa, estaba en penumbras, se aproximó, me dio un beso y me gustó. Fue muy respetuoso pero, como se dice me comió la boca”.

Luego, Alfano sigue el relato sobre Carlos Menem, admitiendo que tuvieron una relación permanente. Sus declaraciones textuales son las siguientes: “No había teléfonos celulares, íbamos de lugar en lugar, un día nos prestaron un barco del dueño del Hotel Alvear, ahí pasaba todo”.

“Eso fue a principios de 1990, el secretario me dijo “Carlos quiere que te mudes a Olivos” y ese paso no lo quise dar. A Olivos fui una sola vez, a una comida, el primer plato era un tomate, el segundo plato un omelette con un tomate aplastado, mientras que el postre era a base de tomate. Ahí me explicaron que que era un régimen de cuatro días de la NASA, a base de cuatro alimentos”. (NA)