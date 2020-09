Otra fake news que se cae: Alberto descartó cualquier corralito financiero

Además subrayó que "no le gusta el cepo", pero "hay que entender que es algo que yo no puse, lo heredamos", explicó el mandatario

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que «no hay nada» sobre la implementación de un corralito financiero para evitar la salida de dólares del sistema y consideró que «éste no es momento para especular».

«No creo en el corralito ni en el cepo», indicó el jefe de Estado, frente a la incertidumbre generada en los últimos días por la imposibilidad de comprar dólares a través de las entidades financieras y la fuerte suba de la divisa tras las medidas aplicadas por el Banco Central.

«A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, lo heredamos», explicó el mandatario en declaraciones a radio 10, aunque no dio pistas sobre la posibilidad de levantarlo.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un corralito bancario que impida el retiro de depósitos en dólares, Fernández fue tajante: «No hay nada de eso».