Aníbal descartó que Macri haya organizado el #17A: «No tiene capacidad de nada»

El exjefe de Gabinete y actual interventor de YCRT, Aníbal Fernández, se refirió a la convocatoria lanzada por el macrismo en plena pandemia pero descartó que la iniciativa fuera del expresidente.

“Macri no tiene capacidad de nada. Ni siquiera para eso (convocar una marcha). Si vos estas yendo a la cancha de Boca y hay otras personas que también van ahí no te están siguiendo, están yendo a la cancha de Boca. Si hay gente que va a expresarse, se va a expresar y no porque te tengan que dar bola a vos (por Mauricio Macri) que no sos líder de nada”, dijo en diálogo con el periodista Mauro Viale.

Y continuó: “Cada vez sos menos los que quieren participar de los cuidados de la cuarentena. Hay medios que todos el tiempo exponen sus ideas sosteniendo de que no hay libertad. Hay mucha gente que tiene que evaluar desde su condición personal si se cercenaron o no sus libertades“.

“El Presidente lo que está graficando es de qué cuarentena estamos hablando, si está todo el mundo en la calle. Lo de mañana lo veo con mucha preocupación. No porque crea que estos tipos hagan algo importante. Incitan y después se comen los mocos porque la situación que van a generar es complicada”, consideró el exfuncionario durante la tarde del domingo por la pantalla de América.