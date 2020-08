Caso Facundo: «No vamos a encubrir a nadie», dijo Kicillof

Sobre el avance de la investigación, aseguró que no tiene acceso al expediente y que, por lo tanto, está «esperando que la Justicia Federal lo resuelva» para «saber qué pasó y actuar en consecuencia».

Consultado sobre la aparición de las fotos del DNI de Facundo Astudillo Castro en el celular de uno de los policías investigados, dijo que «por lo que sé estaban, pero no voy a polemizar porque no tengo acceso al expediente y no quiero opinar de algo que no conozco».

«Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal«, insistió sobre la investigación.