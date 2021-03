Cristina Kirchner renunció a su sueldo de vicepresidenta

Lo hizo tras recuperar su pensión vitalicia como ex Presidenta de la Nación que le había retirado Mauricio Macri. El sueldo de Vicepresidenta es de 330.000 pesos por mes.

La vicepresidenta Cristina Kirchner renunció formalmente a percibir sus haberes como vicepresidenta de la Nación, que representan unos 330.000 pesos por mes, luego de que la Anses le restituyera su asignación vitalicia como ex presidenta.

Así lo informó la vicepresidenta en una carta que le envió al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

«Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidenta de la Nación, para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al Presidente de la Nación Alberto Fernández, a partir del 01 de abril del corriente año», afirmó Cristina Kirchner.

La presidente de la Cámara alta recibió durante 2020 unos 328.419 pesos por mes, de acuerdo a los escalafones de la administración pública para el cargo de Vicepresidente, algo a lo que ahora renunciará.

En tanto, recibe unos 375.000 pesos por haber sido Presidenta, sumado a la pensión que le corresponde por Néstor Kirchner, que ronda los 280.000 pesos.

En la carta, que tiene fecha del 5 de marzo pero que recién se difundió hoy, Cristina Kirchner afirmó: «En ese sentido, le solicito se sirva disponer lo pertinente para materializar dicha decisión».

La vicepresidenta dijo que su decisión de renunciar al sueldo «obedece a haber sido notificada de la Resolución de Anses de fecha 3 de marzo de 2021, por la cual se restituye la asignación mensual vitalicia» en su carácter de «ex Presidenta de la Nación durante los períodos 2007-2011, 2011-2015».

Según la titular del Senado, de eso «había sido privada ilegítimamente durante la administración de Mauricio Macri, tal cual surge de la respectiva sentencia judicial de fecha 29 de diciembre de 2020».

«Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo, de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las Ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las Ganancias», agregó Cristina Kirchner.

La ex presidenta deslizó así en el último tramo de su misiva una crítica al Poder Judicial por no pagar el impuesto a las Ganancias.

Al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, Cristina Kirchner goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la Ley 24.018.