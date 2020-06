El ministro de Salud de la Nación Ginés González García refrendó las medidas de endurecimiento del aislamiento social obligatorio a partir del 1 de julio en toda la región del AMBA en la necesidad imperiosa de evitar que siga subiendo la curva contagios de COVID 19.

«Buscamos manejar la cuarentena de tal manera que el número de casos fuera siempre controlable y administrado. Lo hicimos desde el primer día, y digo lo hicimos porque fue todo el pueblo argentino, lo hicimos entre todos» afirmó el ministro durante una entrevista concedida a la Agencia de Noticias Télam.

«Cuando empezamos a notar que teníamos circulación comunitaria en una megalópolis como el AMBA, empezamos a pensar de otra manera; así que salimos con el Programa Detectar», explicó Ginés.

«También notamos que el avance de internación específica empezó a ser muy exponencial. Eso implicó que teníamos que hacer algo para que dentro de 25 o 30 días no suceda lo que no queremos que ocurra: que no haya ninguna persona que, por no tener una terapia intensiva, respiradores y todo lo que necesite, termine con una consecuencia fatal».

El titular de la cartera sanitaria agregó que «entre fines de junio y la primera quincena de julio las enfermedades respiratorias tienen más impacto. Venimos bien porque logramos una extraordinaria campaña de vacunación antigripal, venimos bien con la bronquiolitis, pero está subiendo esto que es una enfermedad desconocida, sin vacunas ni medicamentos».

«No sólo necesitamos más y mejores servicios, sino que tenemos que tener menos casos, y para eso tenemos que tener menos transmisión, y para tener menos transmisión hay que frenar o inhibir la circulación de las personas. Y exactamente eso es lo que intentan las medidas que está tomando el Presidente» insistió Ginés

Reconoció que son medidas antipáticas, a nadie le gusta adoptar este tipo de acciones, «pero también es cierto que -como hicimos desde el primer día- privilegiamos la vida y trabajamos mucho para evitar la cantidad de pérdidas que tienen otros países. Las economías se pueden recuperar, las vidas no».