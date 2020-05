El ex titular de la Unidad Fiscal AMIA y ex senador radical Mario Cimadevilla salió hoy al cruce de los senadores de Juntos por el Cambio que lo cuestionaron por haber apuntado contra la gestión anterior y les endilgó un «profundo desconocimiento de las circunstancias que rodean la investigación del caso AMIA». Además acusó al ex ministro de Justicia, Germán Garavano, de «ilegal proceder en la causa.

Cimadevilla respondió así a un comunicado de la oposición que lo acusó de haberse prestado a «una puesta en escena» por parte del oficialismo, en referencia a su participación en una reunión de la Comisión de Justicia del Senado, donde apuntó contra el ex ministro de Justicia Germán Garavano.

«El comunicado carece de la seriedad que impone cualquier referencia a la cuestión AMIA y exhibe groseros errores que atribuyo -si se me permite- al profundo desconocimiento que los senadores tienen de las circunstancias que rodean la investigación del caso AMIA», disparó Cimadevilla.

Tras desentenderse de las «motivaciones» que llevaron al oficialismo a invitarlo a esa comisión, el ex funcionario remarcó: «El ilegal proceder del ministro Garavano fue, oportunamente, puesto en conocimiento de las autoridades del partido (UCR) y de los bloques parlamentarios».

«Con la única excepción del presidente de la Convención Nacional, doctor Jorge Sappia, todos guardaron reprochable silencio, tal vez más preocupados por no enojar al ex presidente (Mauricio) Macri que por ahondar en un tema de tanta gravedad», agregó el ex senador por Chubut.

Cimadevilla criticó, además, que el comunicado de los senadores afirmara que «el gobierno de Cambiemos (…) permitió que se avance en el juzgamiento de la causa AMIA II» en la cual «se condenó a varios de los acusados por el encubrimiento y desvío de la investigación de la causa principal».