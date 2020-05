El presidente Alberto Fernández negó que la apertura total de la cuarentena signifique que «la economía se vuelva próspera», al tiempo que remarcó que no puede «hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas».

«El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo. Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera», precisó Fernández.

En declaraciones a C5N, el mandatario nacional sostuvo que «en la Ciudad se habilitó el 60 por ciento de los comercios, de los cuales abrió el 40%, y de ese 40% vendió el 30% de lo que vendía, no están los consumidores, abrir los comercios es una invitación a salir».

«Alguno se ofendió porque yo dije que la cuarentena iba a durar todo lo que sea necesario, también digo vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda. La etapa del sálvese quien pueda, de la meritocracia, para mi está muerta en la Argentina porque la meritocracia es falsa, no es el merito lo que nos hace llegar, sino la oportunidad que nos dan de llegar», precisó.

Durante la entrevista, Fernández negó la existencia de un supuesto pacto de impunidad para beneficiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque exigió que la Justicia defina si le inicia a ella juicio oral en las causas denominadas «dólar futuro» y «Pacto con Irán».

«Si alguien quisiera resolver (esos dos procesos), lo agradecería enormemente», precisó Fernández.