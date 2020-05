Luego que el Pentágono desclasificó videos sobre sobre encuentros de pilotos de la Armada con OVNIS, algunos países han comenzado a movilizar protocolos anti Aliens para luchar en una eventual guerra.

Por irrisorio que pueda parecer la información, lo cierto es que el Ministerio de Defensa de Japón elaboró un plan de contingencia para que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa del país asiático puedan responder con fuego ante un objeto volador no identificado.

Los videos de baja calidad, que según el Pentágono representan «fenómenos aéreos inexplicables», se filtraron previamente, y algunos creen que muestran naves extraterrestres.

El Pentágono lanzó el las piezas de video para «aclarar cualquier idea errónea del público sobre si el metraje que ha estado circulando era real o no, o si hay más en los videos», dijo un comunicado en el sitio web del Departamento de Defensa .

«Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidades o sistemas sensibles, y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados», dijo el comunicado.

Ante esta situación, el ministro de Defensa Taro Kono dijo en conferencia de prensa que no cree en los ovnis y afirmó que sus militares no han visto ninguna nave extraterrestre. Sin embargo, el mandatario aseguró que su país estará preparado para dicho escenario.

Es importante destacar que a pesar de la negativa que tiene el ministro japonés, los videos difundidos por Estados Unidos fueron claves para que varios países tomen la iniciativa para un posible evento de esta clase.

«Honestamente, no creo en los ovnis», Taro señaló en una conferencia y sostuvo que ninguno de los pilotos bajo su órbita ha declarado tener encuentros de este tipo. Sin embaego, agregó que su ministerio analizará la creación de un protocolo en caso de que estos aparezcan, según consigna el sitio japonés NHK.

En su conferencia, el ministro agregó además que no entiende por qué el Pentágono decidió mostrar ahora los videos de los avistamientos, cuando fueron grabados, según los reportes, en Estados Unidos, entre el 2004 y el 2015.