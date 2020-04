El presidente de la Nación confirmó en la noche de este viernes la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril sin perjuicio de que, según la evolución de la pandemia, pueda extenderse unos días más.

Alberto Fernández abrió su exposición explicando los resultados de la primera etapa de la cuarentena, que, en comparación con los países en los que se adoptaron de manera tardía las medidas de aislamiento, le permitió a la Argentina achatar notablemente la curva de contagios.

«La cuarentena nos ha dado resultados y en consecuencia es necesario seguir por este camino que es el que mejor garantiza que estemos más fuertes y prepoarados para enfrentar el pico de la pandemia» afirmó el presidente.

En relación con los costos económicos, Fernández fue claro y preciso: «sigo insistiendo en que un punto del PBI que se cae se puede recuperar, una vida no. Quiero el menor daño posible. Hay un Estado presente de verdad que los auxiliará con alimentos o recursos. Mi problema no es el gasto público si no la salud de los argentinos, que a nadie le falta comida, que se pueda sobrellevar con menos dolor y que no complique vidas» sostuvo.

«Estamos preocupados por monotributistas C y D y por todos los demas, que seguirán recibiendo los auxilios. El miércoles pusimos en marcha el DNU de abastecimiento que permite que controlemos en conjunto, gobernadores, municipios y el Estado Nacional el cumplimento de precios máximos. Vamos a hacer foco en los grandes productores de alimentos y ser inflexibles con quienes aumentan los precios porque no hay absolutamente ninguna razón para que sigan aumentando» agregó el presidente.

Consultado acerca de los préstamos para PyMEs para sostenerlas financieramente y ayudarlas a poder pagar los sueldos, Fernández explicó que «tengo la impresión de que hay una serie de requisitos que cumplir y una es la garantía del Estado. Según me dijo el presidente de BICE, el martes o miércoles teníamos casi 100 mil empresas a las que el Estado ya les había dado las garantías. Muchos fueron sin pedirla previamente así que supongo que los bancos entregaran los créditos como corresponde desde esta semana».

Básicamente no hay cambios respecto de las restricciones que tienen vigencia hasta ahora. El presidente no hizo anuncios en ese sentido, pese a que desde algunos sectores esperaban algún tipo de flexibilización de esas prohibiciones.

No obstante, serán los gobernadores e intendentes de cada provincia o región quienes pueden proponer algún tipo de apertura, que el presidente denominó «aislamiento comunitario», para regiones o pueblos de pocos habitantes que no hayan registrado casos en los que, previa evaluación del comité de asesores científicos, médicos y epidemiólogos, se permita la circulación local.

Reiteró que los bancos volverán a atender a partir del próximo lunes pero sólo con turno previo y con prioridad para quienes deban cobrar beneficios sociales como jubilaciones, pensiones o asignaciones.

Seguirán las restricciones para el ingreso a los locales comerciales que permaneceran abiertos como hasta ahora (farmacias, supermercados, locales de proximidad) a los efectos de seguir evitando la aglomeración de personas.

No hubo anuncios, al menos hasta ahora, en torno de mayores frecuencias o controles en el transporte público de pasajeros, en ninguna de sus modalidades, corta, media o larga distancia.