El Secretario de Prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, se refirió hoy al acuerdo alcanzado por el sindicato con las autoridades nacionales para prestar servicio presencial el próximo viernes, lunes y martes cuando los bancos abrirán sus puertas en el macro de la cuarentena obligatoria para los pagos de servicios sociales y jubilaciones.

En una entrevista concedida a Télam Radio, el dirigente gremial explicó que «por pedido del presidente de la nación, que estuvo conversando con nuestro compañero Secretario General ,Sergio Palazzo, y en el marco de conversaciones que tenemos habitualmente con el titular del BCRA, Miguel Pesce y del Anses, Alejandro Vanoli; hemos llegado con bastante preocupación, a un acuerdo a la prestación voluntaria de servicio para la atención a los jubilados y a los beneficiarios de las asignaciones sociales», dijo Berrozpe al tiempo que aclaró que son casi 14 millones de personas que se atenderán en el país y no solo comprende el régimen público.

En ese sentido, el dirigente bancario explicó que la atención «será a puertas cerradas, en la medida que se puedan respetar las medidas de seguridad dispuestas, por la autoridad sanitaria».

Aclaró que el horario lo va a definir el BCRA y las propias entidades, y remarcó que «es necesario evidentemente esta medida, para evitar los agolpamientos, evitar poner en riesgo a los jubilados y beneficiarios de las asignaciones sociales y prevenir posibles contagios». «Debe haber colaboración de familiares y personas de confianza para evitar que los abuelos se tengan que desplazar», puntualizó Berrozpe.

Eduardo Berrozpe en Télam Radio

Una de las mayores preocupaciones del gremio es la cuestión de la seguridad. La bancaria ya se ha expresado en este sentido en varias oportunidades -mucho antes de la cuarentena- «es necesaria e imprescindible la presencia de la seguridad pública. Todos debemos comprender que el sistema financiero no estaba preparado, porque no tiene el carácter de servicio publico que debiera entender, a pesar de nuestros históricos reclamos desde que Martínez de Hoz desreguló el sistema e impuso meramente una visión comercial, derivando esto en que los locales bancarios no están correctamente distribuidos y que no toda la población, no solamente porque no quiere, tenga los instrumentos financieros para poder utilizar los puntos donde puede acceder a efectivo».

Además, Berrozpe explicó cuales son los motivos por los que muchas personas se acercarán a las sucursales bancarias en busca de dinero en efectivo en lugar de utilizar medios electrónicos de pago: «los barrios populares están lejos de las sucursales bancarias y en esos barrios los comerciantes no poseen la herramienta del “Posnet”, que debería ser un servicio publico y no estar en manos privadas como está ahora, para así poder llegar a los lugares que son necesarios». Por eso estamos teniendo problemas para la atención de nuestros compatriotas que viven en situación mas precaria. Por qué una cosa son las personas que están en cuarentena que tienen determinadas condiciones suficientes de vida y otra la de compatriotas que viven en barrios populares de una forma muy precaria de vida», remarcó.

Consultado sobre si habrá un antes y un después del coronavirus en el sistema foinanciero, el tambiñén dirigente peronista bonaerense sostuvo que: «Debiera ser así», y argumentó que en este punto con la atención de personas en situación de riesgo se demuestra plenamente, «que no estamos sufriendo solamente el Covid-19. Estamos sufriendo el virus de la voracidad financiera y para eso hay una vacuna hace mucho tiempo, esa vacuna es ratificar que -la actividad bancaria- es un servicio publico, que se brinda por concesión del estado».

«Hoy la autorización para funcionar del BCRA no determina claramente las condiciones del servicio, porque seguimos con la ley vigente de Martinez de hoz, que dice que los bancos pueden hacer todo lo que no esta expresamente prohibido… esto es una barbaridad», exclamó; «es una cuestión pendiente de todos los gobiernos constitucionales. Aquí (en el problema que presenta el pago a Jubilados) se ven claramente, en este momento, las fallas y consecuencias de no tener un servicio financiero caracterizado como servicio publico y es por eso que demando a quienes nos han escuchado a lo largo de los años sin dar las respuestas necesarias».

«No podemos seguir teniendo este sistema financiero orientado solamente a la voracidad crematística de los banqueros, lo urgente debe ser atender a los jubilados y los beneficiarios sociales pero debemos salir de esta crisis con un servicio financiero, de carácter público y distinto».

PD: Eduardo berrozpe muy amable por el tiempo

EB: yo te agradezco a vos y perdona la extensión. Obviamente lo primordial es informar y llevar tranquilidad a nuestros jubilados , a los beneficiarios sociales y vuelvo a solicitarles a ellos y sus familiares el máximo de colaboración para que esto se haga en orden.