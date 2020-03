Elena Higton de Nolasco rompió el silencio y tocó varios temas respecto de la actualidad nacional. una de las primeras cuestiones que abordó fueron las escuchas que se filtraron desde el poder judicial sobre referentes políticos nacionales.

La magistrada aseguró que «la Corte no tienen ninguna responsabilidad sobre las filtraciones de escuchas. Me siento muy mal porque me parece que no corresponde, es desagradable». Lo curioso es que durante todo el macrismo parece que nadie fue responsable de filtrar audios de conversaciones privadas de la entonces oposición y en especial Cristina Fernández.

Sobre el proyecto de reforma judicial adelantado por Alberto Fernández aseguró en el programa Ahora Dicen de Futurock que «las reformas todavía no están bien claras, hay generalidades, entonces no voy a decir nada. Reformas hacen falta, hay que ver si mejoran o no. Tal vez se necesiten más juzgados federales porque se trabaja mucho».

«He luchado tantos años por el género. Este Gobierno favorece mucho la situación de la mujer, me pone muy contenta. No voy a opinar del proyecto de ley de aborto, pero que se haya mandado es muy importante», sostuvo sobre el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por último, resaltó que “en la Corte soy yo solita, cuando haya alguna ausencia seguramente se reparará (el cupo de mujeres)», aseguró la magistrada del máximo tribunal del país. (enorsai.com.ar)