El periodista anti K, Jorge Lanata, se refirió a la presencia de Scioli en Diputados, en el marco del debate por la reforma de jubilaciones de privilegio y consideró que fue una maniobra legal que utilizó el oficialismo para lograr el quórum e iniciar el debate.

Durante una entrevista con Jorge Fontevecchia, Lanata aseguró: «laburo en una radio que es antikirchnerista, pero hablé algunas veces a favor de lo que hacen los K. Nos recontraputean, pero no dejo de hacerlo, soy periodista. Por ejemplo, en la última discusión que hubo con lo de Daniel Scioli. Me parece que, si querés, no fue ético, pero sin duda fue legal. No hay discusión. Es ridículo llevar algo legal a la Justicia».

Sucede que desde el interbloque de Juntos por el Cambio, que conduce Mario Negri, cuestionaron el accionar de Scioli, quien según ellos “no reviste la calidad de diputado nacional”. En ese sentido, afirmaron que “ocupó ilegal e ilegítimamente una banca para alcanzar un quórum que el oficialismo no tenía”. Por esto, avisaron que irán a reclamar a la Justicia.

La extensa entrevista de Perfil, a uno de los periodistas más amado y odiados de la Argentina, recorrió desde aspectos personales de su vida hasta la situación actual del país «el Gobierno está parado esperando ver qué pasa con la deuda. No hay un plan económico o por lo menos no se conoce para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo les va a preguntar qué van a hacer. No se sabe nada de lo que va a pasar y el deterioro sigue»

Lanata también admitió que el tratamiento del periodismo para con Macri fue mucho más benévolo que con el kirchnerismo. Dijo además que es cierto que Clarín hacía periodismo de guerra contra Cristina, que él mismo lo vivió cuando llegó al diario de Magnetto.

FOTO: Marcelo Aballay

«No parece ilógico que La Nación apoyara a Macri. No es algo raro. La Nación no piensa distinto que Mauricio Macri. Clarín piensa un poco distinto a Macri en algunas cosas, pero en otras no. Y bueno, lo apoyaba. Si eso no es espurio, no me parece ni bien ni mal, es lo que es», admitió

«Cuando llegué a Clarín, el tono en el que se laburaba, en el que se estaba, era ese periodismo de guerra. Me cagaba de risa, porque esa es mi vida: pelear contra los grandes diarios, contra todo el mundo, contra las empresas que no te ponen. Para mí, eso era divertido, mientras ellos lo vivían con angustia. Ese fue un momento, pero no duró mucho tiempo, creo que después se equilibró. No creo que hoy estén haciendo periodismo de guerra. Lo que le pasó a Clarín en su momento es lo que le sucede al matón del barrio cuando de golpe el chiquitito le toca el culo. Tuvo un momento de confusión en que no entendió lo que estaba pasando».

Además, la espada de Clarín aprovechó para criticar a Mauricio Macri, al que ve cada vez más alejado de la política. «No es un dirigente político. Lo dije siempre. Y también a él. Es más un empresario. Ni siquiera creo que sea un dirigente empresario. Digo que no es un dirigente porque no es alguien que se anime a ir en contra de lo que dicen las encuestas. A veces, también, se precisa ir en contra de lo que la gente quiere para poder hacer algo que se cree que está bien. Eso es dirigir: mirar para delante. Ver lo mejor».

En medio de la entrevista, reveló un supuesto pensamiento del presidente Fernández respecto de su relación con Cristina Kirchner: Alberto dice: “Soy el Rivotril de Cristina”. No sé cuánto tiempo dura eso. Es muy complicado cuando la discusión por el poder trasciende su propia intimidad. Y eso pasa cada vez más».

Justamente, hablando de Alberto y Cristina, Lanata insistió con una idea que había adelantado meses atrás, vuelve a la tele con PPT porque el kirchnerismo está nuevamente en el poder. Es como si el deber lo llamara. «Sé que tengo que volver porque están Alberto y Cristina en el gobierno, no puedo no volver. Volveré con PPT».

Finalmente, Lanata aseguró que su plan a futuro es laburar hasta que se muera. «Espero morirme laburando. Sí. Ojalá pueda en el sentido de que me dé la cabeza. Porque es lo que soy».