El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista a La Rosca, por la señal Todo Noticias, y se refirió a la actualidad del país, su visión de lo que pasó durante la gestión Macri y los caminos que busca tomar para sacar al país de la profunda crisis económica y social por la que atraviesa. A continuación, sus declaraciones más destacadas.

Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

«Históricamente un ajuste es un ordenamiento de cuentas que perjudica a los sectores más débiles, nosotros estamos haciendo otra cosa. Esta vez no lo pagan los que menos tienen, sino los que exportan, los que producen petróleo, metales, el campo, los que están en mejor situación de Bienes Personales. Y todo en favor de los que menos tienen. Ese es el concepto de solidaridad. El ajuste está sobre lo que gastan dólares en el exterior. Argentina se quedó sin un bien preciado que es el dólar. Con esos dólares tenemos que pagar insumos para seguir produciendo».

Suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria

«En diciembre todos tuvieron un aumento y en marzo todos van a tener un nuevo aumento. En marzo tal vez los que menos tienen tengan un nuevo bono».

Dólar

«No es algo que se resuelva con una declaración mía, es un problema de años de cultura. Necesitamos que se entienda por qué cuidamos los dólares, y es porque se fueron todos. Hay una cultura bimonetaria. Hay que terminar con esa cultura que cree que es un derecho humano comprar dólares».

Deuda

«Queremos pagar, pero tenemos que tener condiciones de pago. No podemos pagar con una economía recesiva sin consumo. Nadie quiere caer en default. Yo no voy a firmar un acuerdo con el FMI para tres meses después no pasar el primer test».

Control cambiario

«Tenemos que buscar que la llegada de dólares no se dificulte. Estuvimos hablando con Martín Guzmán sobre eso. Es una preocupación, tenemos que resolverlo sin perder la consistencia del plan económico. A Guzmán lo conozco hace mucho. Es un hombre joven y brillante, es un personaje muy atractivo. Tiene un equilibrio entre la ortodoxia y la heterodoxia económica. Vengo hablando con él hace mucho tiempo, yo pensé que no iba a aceptar».

Reforma de la Justicia y la AFI

«No estoy contento con la Justicia. Actuó así por el movimiento político. No se trata de liberar presos, sino de liberar a quien corresponde, sin tanta discrecionalidad. Cristina (Kirchner) deberá seguir lidiando con los juicios y con las causas que le han armado. Que uno proponga una reforma no quiere decir nada de eso. Un cambio en la AFI deberíamos celebrarlo todos. Quiero terminar con esos sótanos de la democracia y que la Justicia se convierte en un juego de pícaros o de delincuentes que extorsionan para sacar ventajas. Los jueces tienen que saber que no existen más operadores judiciales, que si aparecen en nombre mío o de la ministra de Justicia, les están mintiendo. La Argentina necesita un servicio de inteligencia que no espíe a la prensa o a mí si fuera opositor».

Cristina Kirchner

«Está donde tiene que estar. Hablo mucho con ella porque me ayuda a pensar. Tiene 8 años de presidencia, conoce bien la gestión. Tiene la generosidad de que no se entromete cuando tengo que decidir. Nos entendemos muy bien».

El campo

«Les garanticé que los pequeños productores esta vez tendrían un sistema de reintegros que no los haga pagar como otras veces. De la 125 aprendí. Dos veces no me va a pasar. En este contexto fiscal le estamos pidiendo al campo un esfuerzo, quizás mayor al que esperaba».

Consumo de drogas

«La ONU dice que guerra contra el narcotrafico perdió. No hay que seguir insistiendo. El narco sigue funcionando, ese método no está funcionando». El segundo punto es que detrás del mundo de la droga hay un negocio. Hay drogas blandas y drogas duras, todas son nocivas, inclusive tabaco y alcohol. Las duras son imposibles de admitir porque generan un daño físico enorme. Esto no se resuelve diciendo ‘legalicemos’. Uno puede legalizar la marihuana, Uruguay demuestra que no pasa nada. Hay que ver como abordamos el tema».

Fuente: Diario Popular