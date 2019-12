Así lo afirmó la Senadora Nacional María de los Angeles Sacnun en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional respecto del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados.

“No hay solidaridad posible si no retomamos la senda de la inversión productiva por sobre el capital financiero. La política debe trazar ese rumbo ético político”, destacó Sacnun

En el mismo sentido, la legisladora nacional subrayó que “las medidas anunciadas por el Gobierno tienden a movilizar el mercado interno. En primer lugar, los micro créditos a tasas del 3 por ciento, el congelamiento hasta el 30 de Junio de los servicios públicos y el fortalecimiento del cooperativismo son muy importantes porque vinculan a los distintos sectores de la comunidad al ámbito del trabajo”.

“Por otra parte, la tarjeta alimentaria, el bono extra para beneficiarios de la AUH, el aumento a los jubilados, la baja del 8% a los medicamentos y el acceso a medicación gratuita son medidas que tienden a cumplir con los principios planteados por el Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre”, destacó Sacnun.

“Aquellos sectores que más se han beneficiado durante los últimos 4 años de gobierno serán seguramente quienes tendrán que contribuir un poco más para poder salir de esta situación de crisis social y económica”, afirmó Sacnun.

Presentación del Acuerdo Social Productivo para el Sector Automotor Argentino

La legisladora también participó de la presentación del Acuerdo Social y Productivo para el Sector Automotor Argentino que tuvo lugar hoy en la sede de SMATA con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El acuerdo fue elaborado de forma conjunta entre Ricardo Pignanelli (SMATA); Antonio Calo (UOM); Gabriel López (ADEFA); Raúl Amil (AFAC); Isabel Martínez (ADMIRA Automotriz); Ricardo Salomé (ACARA); Roberto Luchi (CONSENSUS).

«Esa idea de abrir las puertas e importar para ser partes del mundo, es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la Industria Nacional, la producción y el trabajo. No esperen que haga eso, no lo hicimos con Néstor, no lo hizo Cristina, no lo voy a hacer yo», sostuvo Alberto Fernández durante el encuentro.

En cuanto a las retenciones, la Senadora Sacnun, referente del Movimiento Arraigo Nacional y Santafesino explicó que “en el esquema de retenciones hay un porcentaje móvil y otro que es fijo, ese porcentaje fijo tenía un tope de 4 pesos por dólar, hubo un 500 por ciento de devaluación del peso desde la asunción de Mauricio Macri, por eso, lo que anunció el Presidente no es nada más ni nada menos que la adecuación mínima al valor del tipo de cambio a la fecha”.