La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Clara «Titina» Lange de Falcone fue desplaza de la titularidad del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, pocos días después de haber asegurado que «no permitiría que Sala quedara libre»

Los integrantes del STJ aprobaron por unanimidad su desplazamiento de la presidencia del tribunal, y emitieron un comunicado en el que se diferenciaron de sus dichos.

«Tales expresiones exceden las atribuciones de representación de la Presidencia del Cuerpo y no reflejan la posición institucional del Superior Tribunal de Justicia», señalaron los ocho integrantes del STJ, entre ellos, Pablo Baca, nuevo presidente del tribunal.

«Me animo a adelantarme: no vamos a permitir que quede libre esperando que quede firme su sentencia; creo que la sociedad no lo va a permitir porque no quiere volver a lo que se ha vivido», habían sido las palabras de la ahora ex presidenta del STJ, que intentó excusarse en que hablaba desde su lugar de «ciudadana común».