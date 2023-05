Hay varias señales que apuntan al ministro del Interior, Wado de Pedro como el elegido para ser el candidato del kirchnerismo, o mejor dicho, de Cristina Kirchner.

Mas allá que el nombre de Wado viene sonando hace algún tiempo, y que Cristina lo mandó a caminar y hacerse conocido en el interior, la entrevista que brindó anoche la vicepresidenta y líder del movimiento, dejó bastante claro por donde vienen sus aspiraciones electorales. Durante el reportaje que le hizo Pablo Duggan en C5N, Cristina aseguró que ella es parte de una generación diezmada, y que “los hijos de la generación diezmada tienen que tomar la posta” y mencionó a Wado De Pedro, Larroque y a su hijo Máximo. Wado de Pedro es claramente hijo de esa generación, hijo de detenidos desaparecidos, hombre fuerte entre los gobernadores y una de las figuras más cercanas a la vicepresidenta.

Más allá de las especulaciones y las interpretaciones, el runruneo en el Frente de Todos y en particular en el entorno de De Pedro es que justamente será el camporista el elegido por CFK y se espera que lo anuncie el 25 de mayo en el acto que encabezará la dos veces presidenta en Plaza de Mayo.

Otro que también agrego señales en el sentido de De Pedro fue Oscar Parrilli, quien durante una charla fuera de aire con un periodista reconoció que «tenemos que arriesgarnos y jugárnosla por uno de los nuestros«. Los nuestros y con chances no son otros que Axel Kicillof, quién ya adelantó que quiere reelegir en la Provincia -condición sine qua non para asegurar las nacionales- y el otro, obvio es Wado.

Otro nombre que ayer destacó CFK fue Sergio Massa, otro de los señalados como posible candidato del Frente de Todos. Cristina se refirió al ministro de Economía en relación a sus gestiones con el Fondo Monetario Internacional y expresó: “Agarró una papa caliente”. Hace tiempo que destaca su gestión al frente de Hacienda. Sin embargo, nada indica que se la juegue por el tigrense.

Entonces, con Massa y Kicillof fuera de juego, el bendecido no puede ser otro que Wado, y el próximo jueves quedará claro -seguramente- en Plaza de Mayo ante una multitud difícil de proyectar en números.

Respecto del desafió para estas presidenciales, la vicepresidenta aseguró que en este escenario electoral «lo importante» es que el Frente de Todos entre a la segunda vuelta.

“Al ser tercios lo importante es entrar al balotaje. Es una elección diferentes. Hay que entender porque hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios», resaltó la titular del Senado.

«En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El FDT obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos”, sostuvo Cristina Kirchner.

La ex presidenta también deslizó críticas al albertismo: “En nuestra campaña del Frente de todos: hasta las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos en el instituto Patria. Después empezaron a estallar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, se lo dije en ese momento a Alberto. Fui 8 años presidenta y te invito que busques algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar”.

“No se trata de si ayudaba o no ayudaba. No vamos a ahondar sobre el pasado que no vale la pena. Lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad. Si Macri lograba la reelección después de lo que había pasado en el país con el retorno del FMI hubiera sido…imaginemos haber atravesado la pandemia. Mira lo que pasó en Brasil por ejemplo. Es una cosa que debe ser contemplada”, agregó la vicepresidenta.

Por qué Wado y no ella…

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó al partido judicial y afirmó que «parece que se van a animar a todo», al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, y advertir que podrían avanzar contra Formosa.

“Basta con una cautelar para suspenderme”, expresó al referirse a su situación personal, días después de haber ratificado que este año no será candidata a nada.

Según resalto, “la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución”. A la vez, consideró que el máximo tribunal “es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático”, enfatizó.

Al ser consultada sobre si solo era por la cuestión judicial que no se presentaba como candidata, la ex presidenta señaló: «Estoy en libertad condicional técnicamente y no es una frase que quede bien, es la realidad».