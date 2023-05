El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y el diputado nacional Carlos Heller, junto a otros y otras referentes del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires encabezaron esta tarde un encuentro para fortalecer la unidad del movimiento nacional y popular, y comenzaron a debatir un programa de gobierno que garantice este año el triunfo electoral y permita avanzar hacia una Argentina con más desarrollo, más justa y soberana, como planteó la vicepresidenta Cristina Fernández.

Filmus destacó la importancia de “este enorme acto de unidad con la presencia de dirigentes sindicales, senadores, diputados, el mundo de la universidad, con apoyo de nuestros gobernadores. Construimos un programa que no desvirtúe nuestra identidad”, prosiguió el ministro.

“Hay dos fuerzas políticas que están planteando lo mismo. Uno puede querer dinamitar y el otro dice yo quiero semi-dinamitar, uno dice yo voy a incendiar el Banco Central y el otro dice no, yo voy a privatizar la escuela pública. Hay dos modelos de país. Nosotros somos kirchneristas y no abandonemos nuestras ideas de transformación. No hay que hacer lo que hicieron Néstor y Cristina, sino hay que hacer cómo hicieron ellos, que gobernaron con coraje las mejores medidas que pueden favorecer a las grandes mayorías. Somos peronistas, no concebimos que la mayoría de nuestro pueblo sea pobre y vamos a ganar la elección nacional”, continuó Filmus.

“La mayoría del pueblo argentino no quiere volver a los tiempos donde se perdía el trabajo y el ajuste impedía que el Estado atendiera a quienes más lo necesitaban. Donde se atacó a la escuela y a la salud pública. Se va a votar por un futuro donde el crecimiento esté acompañado por una mejor distribución de la riqueza. El 25 vamos a ir a la Plaza por los 20 años de Néstor y para seguir luchando contra la proscripción de Cristina”, concluyó el referente.

Por su parte, Heller destacó que “Cristina nos habló de la imperiosa necesidad de construir unidad por encima de los matices y por encima de las diferencias”.

“Necesitamos que el país recupere la posibilidad de que sus gentes, sus trabajadores, sus pequeños empresarios, sus intelectuales, tengan una mayor participación en las decisiones y una mayor participación en la distribución de la riqueza que ellos ayudan a crear. De eso se trata. Existen dos modelos: o el mercado, es decir, los grupos concentrados, nos fijan las reglas y nos asignan los recursos, o quien asume la representación de los intereses de la sociedad, que es el Estado, les pone límite y lo hace con un concepto de justicia para que esa producción, para que esa riqueza, realmente le llegue a todos y a todas. Para eso tenemos que estar unidos, para eso tenemos que trabajar con amplitud, para eso tenemos que reventar la Plaza de Mayo el 25, para que estemos todos allí diciendo, ´es por aquí, y por aquí vamos a asegurar el triunfo de nuestro proyecto´”, agregó el legislador.

Durante la actividad abierta a la ciudadanía se entregaron distinciones a Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo, y a Buscarita Roa, Abuela de Plaza de Mayo, no solo por su incansable búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, sino también porque ellas fueron imprescindibles en la recuperación de la democracia argentina hace ya 40 años.

Participaron también el secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Juan Carlos Junio; el legislador porteño Juan Pablo O’ Dezaille (CNM-MP); les dirigentes del Partido Solidario Natalia Stoppani y Ernesto Giacomini, el secretario general de Fedun, Daniel Ricci, y la referente de la comuna 8 Noelia Vega, junto a militantes de estos espacios políticos y cientos de ciudadanos y ciudadanas que quieren ser parte de esta alternativa de futuro.

Enviaron adhesión los gobernadores Axel Kicillof, Jorge Capitanich, Gildo Insfrán, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto y la Vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas.

Asistieron además los ministros nacionales Tristán Bauer; la Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodriguez; el intendente Ariel Sujarchuk; los dirigentes Nito Artaza; los diputados y diputadas Carolina Gaillard, Blanca Osuna ; el senador Mariano Recalde y la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

También estuvieron Ana Arias, Decana FSOC UBA; Ricardo Manetti, Decano Filosofía UBA; Graciela Morgade, vicedecana Filosofía UBA; Andrea Corrado, Decana Humanidades y Sociales; y Ana Franchi, presidenta del CONICET.

Participaron Pedro Rosemblat (el cadete), la legisladora Victoria Montenegro, la comunicadora Telma Luzzani y Ricardo Forster.

Durante el acto se proyectó un video que reflejó el sueño hecho realidad que significó el gobierno de Néstor Kirchner, a 20 años de su asunción, acompañado de emocionados aplausos.

Álvarez Rodríguez consideró que “Necesitamos volver a creer en nosotros mismos. Recuperemos a la política como herramienta de transformación. Construyamos el programa de gobierno debatiendo con cada compañero y compañera para volver a enamorar a quienes se enojaron porque todavía no resolvimos los problemas que los afectan.»

Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, subrayó que “queremos una Argentina y una Ciudad para todos y todas, para eso nuestra decisión de aportar a la militancia política para derrotar a esta derecha que gobierna la Ciudad hace 15 años”.

El legislador porteño, Juan Pablo O´Dezzaille sostuvo que “Como dijo Cristina no hay poder judicial sino partido judicial. La derecha perdió el miedo a mostrarse.Lo único que marca una división es quienes queremos una patria con la gente adentro y quienes imaginan una factoría para pocos con la gente afuera.”



Natalia Stoppani, dirigente del Partido Solidario, afirmó que “Para nosotrxs la juventud no es sólo el futuro, es el presente también, y no podemos permitir que nuestro programa no incluya a la juventud en sus destinatarios principales».

A su turno Daniel Ricci, secretario general de FEDUN aseguró que “Es necesario crear una propuesta electoral para la Nación y para la Ciudad de Buenos Aires que tenga en cuenta los aportes de los universitarios y de los científicos, que apoye pequeñas empresas y que gobierne para los vecinos».

Por su parte, Ernesto Giacomini, también dirigente del Partido Solidario, expresó: “Así como necesitamos acordar un programa nacional, los porteños y las porteñas hace tiempo que necesitamos una ciudad que esté bien lejos del paradigma neoliberal macrista que impera aquí hace 16 años».