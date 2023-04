Con fuertes acusaciones a la oposición, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, vinculó a tres economistas que fueron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri con un pedido al organismo multilateral de crédito para que deje de asistir a la Argentina hasta que asuma la próxima administración, en vista a las elecciones presidenciales.

Chodos evitó mencionar los nombres de los economistas de Juntos por el Cambio a quienes acusó, aunque dijo sobre ellos: “Uno tiene a su esposa de directora haciendo trading, otro es sospechado de lavado y el restante declaró el default con nombre coqueto”. Dijo que los tres “llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedirles que no le den plata a la Argentina en este gobierno, ni un front load (anticipos) ni desembolsos, bajo el argumento de que si esperan negocian con ellos un nuevo programa”.

Los ex funcionarios a los que se hizo alusión Chodos son los ex ministros de Economía Alfonso Prat Gay y Hernán Lacunza y el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris. La denuncia llega en medio de un clima enrarecido por diversos rumores sobre una supuesta devaluación del peso que estaría preparando el gobierno, versiones que la semana pasada le dieron impulsó a los dólares financieros y al blue y frenaron la liquidación de las divisas comprometidas como parte de la implementación del dólar agro.

El director argentino ante el FMI dijo sobre sus acusaciones que es algo “triste” porque la deuda con el FMI la tomó el gobierno anterior” y calificó de “antipatrias” a los tres economistas contra los que apuntó: “La deuda es de la Argentina por culpa de ellos, se contrajo para rescatar a tenedores de deuda privada en muchos casos vinculados y para financiar fuga de activos”.

Chodos consideró que “es triste y antipatria también considerando que todo el marco de relación con el FMI pasó a ser discutido de cara a la sociedad, habiendo pasado por el Congreso, y no cerrado a espaldas del pueblo y contra sus intereses”, en declaraciones a la agencia NA.

El director argentino ante el FMI dijo que “esta conducta también refresca y puede vincularse al dictamen de la Auditoría General de la Nación que marca las irregularidades internas del acuerdo que el Gobierno del 2018 firmó a espaldas del Congreso y la sociedad”.