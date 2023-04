El presidente Alberto Fernández argumentó su decisión de no competir por su reelección al sostener que no quiso sumar «un elemento más de disputa» al Frente de Todos. «Nunca he sido un obstáculo de un proyecto colectivo», afirmó en declaraciones radiales.

A su parte, el mandatario admitió egos al interior de la coalición, y pidió resolver las diferencias en el oficialismo de forma «amigable» y mediante el voto de la sociedad.

Noticia en desarrollo…