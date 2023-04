La firma china Gezhouba Group le anunció este lunes por la tarde al ministro de Economía, Sergio Massa, que antes del próximo 30 de junio, la compañía desembolsará 500 millones de dólares en el país destinados a financiar el proyecto de construcción de las represas de Santa Cruz.

Mientras el dólar blue tocaba ayer los $465 y el titular del BCRA, Miguel Pesce, se reunía con el presidente Alberto Fernandez, en el quinto piso del Palacio de Hacienda Sergio Massa recibía a las autoridades de la firma china para analizar la evolución de la obra.

En el encuentro, el ministro reconoció al Gezhouba Group por haber batido récord en términos de ejecución de la obra en marzo pasado. El objetivo del proyecto de generación de energía, adelantaron, es poner en marcha la primera turbina en el primer trimestre del 2025.

El futuro desembolso, además de permitir la financiación de las obras en ejecución, tendrá un impacto positivo en las reservas del BCRA, en medio de la pérdida de divisas por efecto de la fuerte sequía que atravesó el país en los últimos meses.

Ante los empresarios chinos, Massa valoró “la decisión de que trabajemos juntos, consolidemos la obra, y sobre todo, que tengamos la oportunidad de acceder a un desembolso de 500 millones de dólares en este segundo bimestre”.

Por otra parte, el ministro adelantó que en la segunda semana de mayo un equipo técnico del gobierno argentino viajará a China a fin de acelerar todos los procesos vinculados al programa financiero del proyecto.

El ministro también destacó ante los representantes de Gezhouba por el desembolso de 480 millones de dólares de fin del año pasado, que contribuyó al cumplimiento de las metas de acumulación de reservas previstas para el 2022, en el marco del programa financiero con el FMI.

Del encuentro participaron Deng Yin Qi, presidente de negocios internacionales de China Gezhouba Group Co. Ltd.; Liu Huailiang, presidente de China Gezhouba Internacional Ltd.; Liu Wu, gerente general de China Gezhouba No.1 Engineering Co. Ltd.; Zhang Jun, gerente general de China Gezhouba Internacional Ltd.; Zhang Xiao Rui, director del proyecto AHRSC; y Fu Ang, director de la oficina administrativa de China Gezhouba Internacional Ltd.

Por el lado argentino, estuvieron junto al Ministro, la secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales de Mecon, Marco Lavagna, y el titular de Enarsa, Agustín Geréz.