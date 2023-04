Desde Unidad Piquetera anunciaron que realizarán una conferencia de prensa previo a la entrega de un petitorio que contempla sus principales reclamos. El dirigente del Polo Obrero y principal referente piquetero, Eduardo Belliboni, aseguró que esperan ser atendidos por el presidente Alberto Fernández, y precisó que movilizarán hacia el Ministerio de Desarrollo Social.

La continuidad de la medida llega luego de haber pasado la noche en Plaza de Mayo, a las puertas de Casa Rosada, y se enmarca en el plan de lucha «contra el ajuste y el hambre» y apunta a mejorar la situación de quienes integran la economía popular.

“Le pedimos al Presidente Alberto Fernández una reunión porque la ministra Tolosa Paz sigue sin recibir a las organizaciones en medio de un ajuste brutal y una inflación que se come los ingresos. Es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como está ocurriendo hoy con el ministerio de Desarrollo Social”, afirmó Belliboni.

Para los piqueteros de izquierda, el Gobierno lleva adelante «un ajuste» sobre la población a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), es por eso que reclama la ruptura de relaciones con la entidad de crédito y pide la asistencia integral del Estado comedores, la apertura del Potenciar Trabajo y el cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos.

La acción inició con una «marcha de antorchas» desde el Puente Pueyrredón hacia la Plaza de Mayo. La extensa columna se desplazó por la avenida 9 de Julio y dobló por Avenida de Mayo, hasta llegar a la Casa de Gobierno alrededor de las 22.

A las puertas de Rosada realizaron un acampe que se extendió durante toda la noche para hoy, a posterior de la conferencia de prensa y la entrega del petitorio, llevar a cabo una protesta denominada «ollas vacías» frente al ministerio ubicado en 9 de Julio y Belgrano.

La medida responde al fuerte cuestionamiento de los piqueteros frente al aumento de precios que acumuló un 7,7% durante el mes de marzo. «¡Basta de hambre!», señalaron desde la izquierda y cargaron contra la titular de la cartera de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, luego de las bajas en las asistencias sociales. (NA)