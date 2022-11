La cita internacional futbolística por excelencia está ya muy cerca y muchos de los aficionados, incluso los asistentes, utilizan como guía para conocer las posibilidades de cada equipo los portales de pronósticos. De cara a saber cuáles son los combinados favoritos para hacerse con la preciada Copa, las casas de apuestas digitales parecen poner en primer lugar a Brasil, seguida de cerca por Francia.

Brasil y Francia, en cabeza

La “canarinha”, pentacampeona y número 1 del ranking FIFA, es la opción favorita según estas webs. Su fase de eliminatorias ha tenido pocos sobresaltos y algunas holgadas goleadas. Además, el conjunto viene con hambre, ya que se ha quedado en blanco en las últimas 4 ediciones mundialistas. Al frente de los cariocas está Neymar Jr, que busca una actuación que lo acerque al Balón de Oro; su potencial ofensivo y su creatividad pueden marcar la diferencia para ver si, finalmente, los pronósticos se cumplen. Por otra parte, además de una defensa con algunas carencias, tienen reciente la derrota en la Copa América frente a la Argentina de Messi, un factor psicológico que les puede lastrar según sean los cruces futuros en Qatar.

La Francia de Deschamps llega como la actual campeona y como un bloque sólido, con un tridente de atacantes que infunde pavor a sus rivales. Pero su mediocampo ha sufrido un revés importante con la baja de última hora de Pogba, debido a lesión, quien se suma a Kanté como ausente de este Mundial por parte de los “Bleus”. Eso sí, Benzema no puede llegar más en forma y sabe que lucirse en esta cita mundialista lo va a subir, aún más, al Olimpo del deporte. Además, para el combinado es imprescindible resarcirse de la gran catástrofe de algunas ediciones no muy lejanas como las de Corea o Sudáfrica; aunque el título conseguido por los galos en Rusia 2018 ya les quitó gran parte del mal sabor de boca.

Argentina se consolida

La selección argentina ha variado su posición según el portal consultado, pero su puesto en el ránking parece consolidarse en la tercera posición. El último Mundial de Messi parece una perfecta ocasión para los albicelestes de cara a reivindicarse tras su mal papel en la pasada edición de 2018. Además, su grupo parece bastante asequible para pasar a la siguiente fase y la noticia de la recuperación de Di Maria ha infundido positivos ánimos de última hora. Por lo pronto, Argentina parte como gran favorita para derrotar en esta primera fase a Arabia Saudí, en su primer encuentro de la cita mundialista; según indican los portales de apuestas, este encuentro de fútbol se decantaría claramente a favor de los albicelestes, que también son favoritos de cara a su segundo cruce, contra México, aunque no de una forma tan apabullante como ocurre con los saudíes, a los que los pronósticos apenas otorgan posibilidades de dar la sorpresa frente a una de las claras aspirantes a hacerse con el título mundial.

Tras el Top 3, otras selecciones no quieren perder el tren

La Inglaterra del goleador Kane aparece, en muchos de los portales de apuestas, como la cuarta en discordia. Southgate ha creado un conjunto sólido y muy peligroso cuando llega a la portería contraria. Por el contrario, puede sufrir con un fútbol más estático si sus oponentes saben hacer uso del control del balón. Los ingleses, prácticamente, empatan en posibilidades con la España de un Luís Enrique que se encuentra con un conjunto en plena renovación generacional. Aún contando con algunos veteranos, el hambre de triunfo de los más jóvenes puede ser su gran ventaja. La “Roja” no ha firmado grandes resultados en las dos últimas ediciones, tras ganar su Mundial en 2010. Y además, tiene en su grupo a la siempre peligrosa Alemania. Sin embargo, la calidad de algunos de sus jugadores y la experiencia de su entrenador pueden llevarlos en volandas hasta la final.

Precisamente, Alemania es la siguiente en la lista. Poco acostumbrada a no estar entre las tres favoritas, los germanos nunca pueden ser descartados para llevarse la Copa; sus planteamientos tácticos y la disciplina para llevarlos a cobo son, habitualmente, sus grandes bazas, además del inestimable papel de Kimmich. A bastante más distancia encontramos a la Bélgica de De Bruyne y Eden Hazard, así como el Portugal de Cristiano Ronaldo. Pero eso no significa que no puedan avanzar sólidamente hasta llegar a la final y dar la sorpresa frente a los, teóricamente, favoritos.