El periodismo vuelve a hacer gala como operador político para inducir a quienes pretenden conducir los destinos de la Patria a utilizar las Fuerzas Armadas para cuestiones de Seguridad Interior, algo prohibido por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

El encargado de portar el mensaje del grupo de empleados de Macri que se desempeña en el canal de Macri, LN+, fue Johnatan Viale, el hijo mal aprendido de Mauro a quién se le hacía agua la boca mientras le pedía a la exministra de Seguridad macrista que se valga de los militares para este tipo de situaciones.

“Si a mí me tocase gobernar, entro a Rosario o al sur el primer día con las fuerzas federales”, consignó. Agregó que, a los seis meses de asumir, cambiando la legislación, podría ir con las Fuerzas Armadas.

Lo hizo luego que Viale le insistió hasta el hartazgo en el uso de Fuerzas militares.

“ Las Fuerzas Armadas en ese momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. A los seis meses, preparadas y cambiando las leyes dándole [a ellas] también la seguridad, se podría hace r”, afirmó.

Ante semejante afirmación, el pretendido periodista se arrogó la representación del gremio y de buena parte de la sociedad y sentenció: «Creo que la cosa está para cambiar, porque hay un cambio cultural. Nosotros los periodistas, la gente, la sociedad no se animaba ni siquiera a hacer esta pregunta que te hice yo recién de las Fuerzas Armadas allá por el 2015, 2016 o 2017, porque no sé qué, porque represor, porque Videla, porque la derecha… Yo noto un cambio cultural en los últimos años en la Argentina -para él muy bueno- que nos permite tener discusiones culturales que antes no nos animábamos a tener. Esto mismo que yo te acabo de preguntar, si lo hacía cuando eras ministra, yo era Videla«, afirmó el conductor sin ponerse colorado de la vergüenza

En este sentido, la exministra de Seguridad consideró necesario reformar las leyes de Defensa y de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas “puedan acompañar los procesos en los que se pueda haber pérdida del territorio”.

Según Bullrich, una de los primeros elementos del funcionamiento de las Fuerzas Armadas es “la defensa territorial”. “ Si perdés frente a un narco o un grupo violento, con una ley clara y muy concreta, se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para que en esa territorio rija la ley y la Constitución ”, añadió.

La titular del Pro señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas “tienen miedo de que después les caiga el peso de la ley” si es que no se cambia la legislación.

Cabe destacar que la Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático caracterizado por el control político civil, la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos. Este esquema se basa en tres leyes (de Defensa Nacional de 1988, de Seguridad Interior de 1991 y de Inteligencia Nacional de 2001) y el decreto reglamentario 727/06, sancionados y reglamentados durante presidencias distintas, que conforman el acuerdo interpartidario más importante conseguido en democracia. La

Argentina establece que el rol principal de las Fuerzas Armadas es la defensa contra agresiones externas de otros estados, principio que la distingue en la región.