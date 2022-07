En medio de una corrida cambiaria que llevó el dólar paralelo por encima de los 300 pesos, y tras las acusaciones del presidente Alberto Fernández al campo por sentarse arriba de los granos y no liquidar las divisas que tanto necesita el país, el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, rechazó la implementación de un tipo de cambio exclusivo y especial para el sector del agro, no es “un incentivo extra” para liquidar la producción.

En esa línea, Grobocopatel cruzó las críticas vertidas por el jefe de Estado, quien se manifestó recientemente en contra los que “especulan con el dólar y los que guardan 20.000 millones en el campo pese a que el país los necesita”.

Dijo el empresario al respecto: “Esta acusación falsa esconde las verdaderas discusiones que tenemos que tener. Si los productores tienen 20.000 millones de dólares (en granos), por suerte los tienen, porque les va a permitir financiar la nueva cosecha pidiendo menos dinero a los bancos y dejando libre para que se lo preste a otros sectores”.

Entre tanto Gustavo Grobocopatel sostuvo que “el productor se lo guarda no porque esté especulando con la suba o baja de los precios, sino como forma de preservar valor y financiarse de una manera simple” y, en declaraciones a radio Urbana Play, agregó: “No creo que sea un incentivo extra lo que están hablando de poner un tipo de cambio diferente; van a poner un tipo de cambios diferente y el productor va a seguir vendiendo a medida que va necesitando”.

Finalmente sostuvo que el Gobierno “pulveriza” los dólares que tiene y no puede resolver los “temas estructurales” de la economía. “Si no hay una solución de fondo, el productor va a usar la soja como reserva de valor, es lo más sano que ha hecho durante años y le permitió financiarse. Este problema no se soluciona con una sola medida”, expresó.