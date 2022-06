El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner participó durante el mediodía de un emotivo acto en la localidad de Hurlingham. Junto a jubilados y jubiladas compartió el anuncio de la construcción de un Hospital de PAMI. Se encontraban presentes el intendente de Hurlingham, Damián Selci; el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el Subdirector Ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez; y la diputada nacional, Florencia Lampreabe.

En el marco del anuncio de una obra esperada para la comunidad, Máximo destacó la importancia de nombrar correctamente las cosas, en este sentido destacó que se trata de inversión y no de gasto público.

“Estas obras son muy importantes y conceptualmente como las nombramos es fundamental. Muchos llaman a esto gasto. Yo les pido que cada vez que un vecino o vecinas escuche que hablan de gasto, que dicen que hay que reducir el gasto público, sepan que el Hospital está un paso más lejos. Cada vez que escuchen que hay que reducir el gasto, es que un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, un compañero o compañera de maestranza menos para el Hospital. Esto es inversión en la gente, y tiene que ver con el desarrollo humano y el buen vivir de la comunidad”.

“Les pido a todos y todas que dediquen tiempo a saber lo que pasa en su comunidad, a acompañar a quienes tienen el destino de dirigir el distrito, porque de esa manera van a reducir el margen de error que puede tener cualquiera de nosotros. Si la sociedad acepta la invitación de los medios de comunicación de no involucrarse, las cosas nunca van a cambiar”, agregó.

El diputado Kirchner también puso en valor la gestión de la pandemia por parte del Estado y destacó el esfuerzo realizado por todos y todas; en este sentido se refirió a la concentración en términos económicos. “La desigualdad se potenció aún más y a niveles desconocidos hemos visto que quienes más tienen, más…más y más ganaron. Lo que deja la pandemia es la profundización de la desigualdad”.

En este punto advirtió sobre la postura que tomó días atrás el juez de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, quien “dejó en claro que no hay para todos”. Para Kirchner, de esta manera se “está justificando no la foto de concentración económica, sino que esto empeore, que no va a haber salida a esto. Y lo peor es que lo hace desde uno de los poderes del Estado que tiene que garantizar cosas tan simples como la defensa de ciudadanos y ciudadanas, en su rol de consumidores ante las corporaciones de diferentes tipos. Es un abogado que viene de defender a las corporaciones. Nos faltan jueces que hablen de los intereses de la gente, de jubilados y jubiladas. Están para defender intereses de pocos y disciplinar a quienes no piensen como ellos, esa es la libertad que hicieron”.

Kirchner cuestionó las críticas de una oposición que quiere construir una opción electoral destruyendo. “Es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro, lo puede hacer cualquiera. Lo que es difícil es construir desde otro lugar….yo lo vi el otro día, pero parecería que fue hace unas semanas, las principales figuras de Larreta, Macri y Patricia Bullrich plantear la idea de cerrar el PAMI. Yo vi que le preguntaban «y que vas a hacer» y no sé, cerrar el PAMI. Y la verdad que los 5 millones de afiliados y afiliadas deben preguntarse también qué implica esto, porque lo que hay que pensar es el espíritu con el que se hacen las cosas, la orientación. Porque los medicamentos gratis, no es los medicamentos gratis y ya. Tiene que ver con días y días que le sacamos la angustia, no solo a quien no recibe el medicamento, porque no tenía la plata para comprarlo. Sino también a la familia”.

En otro pasaje, el diputado bonaerense puso en valoro el trabajo diario al frente del PAMI de su titular, Luana Volnovich, y recordó que: “Hace un tiempo, un año, un año y medio atrás un compañero me manda una editorial del gran diario argentino donde el ex Presidente, Mauricio Macri, decía y había dado la instrucción… Yo entendía a su partido político pero sé también que a los periodistas. Bueno, fue más extensiva pero ahí decía que era a los propios… que había que atacar fuertemente a Luana en el PAMI, a la compañera Raverta en el ANSES, y a la compañera Mayra Mendoza. Más allá de lo machirulo y típico de Macri, agarrársela con tres compañeras, se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha. Todos los días, todos los días, compañeras que laburan, que tienen la sensibilidad, que caminan, que trabajan, que militan, que le meten ganas. Y vemos ese ataque furibundo ante los que no hicieron nada cuando no estuvieron en esos lugares y no pueden explicar qué hicieron con el Fondo de Garantía Sustentable”.

“La cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy”, expresó Kirchner y agregó: “Nosotros debemos como hoy aquí seguir trabajando en estas iniciativas que, lo que buscan es generar una sociedad más justa e igual, al menos en el punto de partida a la hora de recibir salud y educación”, indicó Kirchner.

También, el presidente del PJ bonaerense se refirió al rol de los medios en el debate público y a la importancia que tienen al momento de difundir hechos que transforman la vida de nuestro pueblo. “Yo veía en todos los canales hoy a la mañana, el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que prohibía creo, la letra “e”. Yo no hablo con “e”, entiendo hasta ahí, pero acompaño. Yo acompaño. Y era la gran noticia de todos los canales de noticias, un señor que nos decía que no se iba a usar la letra “e”. Y decía, bueno, espero que ahora la gran noticia en todos esos medios sea que se va a hacer un hospital de más de 2000 metros cuadrados para que se atiendan los jubilados y jubiladas. A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes más allá de andar macaneando marquetineramente en la tele. Esto sí le cambia, esto sí. Y aparte los pibes… le recomiendo al jefe, van a hacer lo que quieran. Yo la verdad que lo menos que… no sé quién lo habrá asesorado pero, ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”.

“Vemos hoy que muchos dicen que hay que decir la palabra futuro y contratan consultoras, cada vez hay menos ideas, son presos de consultoras, les venden paquetes no para mejorar la gestión sino para ver como engañan, cómo hacen creer que generan expectativas. No hay que generar expectativas hay que generar realidades”.