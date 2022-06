El próximo miércoles 8 de junio se llevarán a cabo las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente conducido Gabriela Russo, quién buscará la reelección por la lista naranja referenciada en el radicalismo porteño que lidera el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau. En la otra vereda, y con gran vocación de desterrar al oficialismo se encuentra Alejandro González Escudero, por Unidad Profesional – Lista Verde. También compite Martín Kerner, por la lista Azul.

En diálogo con Portal de Noticias (PdN), González Escudero consideró que la actual conducción no ha sabido o no ha querido resolver los problemas de los profesionales, porque «prácticamente no se dedican a la profesión. No están enfocados en resolver nuestras necesidades«, disparó al tiempo que reconoció que «algunas cosas bien se han hecho, pero no tienen la sensibilidad de los problemas que atravesamos». A modo de ejemplo, el profesor de la UBA se refirió al Sistema Médico del Consejo (SIMECO): «la actual presidenta y candidata a reelegir no está afiliada. Tampoco el otro candidato (Kerner). El único de los tres postulantes que está afiliado soy yo», aseguro y explicó que SIMECO ha sido sometido a un fuerte estrés a partir de ser tercerizado totalmente hace cuatro años. Actualmente, existe un convenio con una importante prepaga de salud y la vocación de Unidad Profesional es mantener esa relación pero con reglas claras que favorezcan a los socios. «Hoy no se permiten nuevas afiliaciones y necesitamos revertir esto para que el sistema sea sustentable. Hay afiliados jóvenes que no requieren una atención importante mientras que las personas mayores sí necesitan del servicio. Por eso necesitamos que se permitan incorporar nuevos socios«, aseguró González Escudero refiriéndose a uno de los puntos de su plataforma.

Sobre el espacio que representa, Escudero detalló que se trata de «un espacio en el que hemos unido un grupo destacado de colegas, con distintas actividades profesionales y pensamientos políticos que compartimos un diagnóstico de la situación y un conjunto de propuestas renovadoras para las profesiones».

El plato fuerte al que pone énfasis Unidad Profesional tiene que ver con los ingresos de los profesionales del sector, que se han venido deteriorando producto de la inflación, el ejercicio ilegal de la profesión y la oferta de servicios a valores absurdos que han bastardeado los honorarios profesionales. Para esto, proponen volver poner en vigencia la ley de honorarios mínimos, que hace décadas no está vigente. El licenciado en Administración y Contador Público (UBA) insistió en que la actual conducción del Consejo no ha atendido esta ruinosa situación que atraviesa el sector. «Nuestra vocación es hacer un cambio y enfocarnos con insistencia en la problemática de ingresos«, explicó.

Los integrantes de Unidad Profesional

En otro orden, el también Presidente de la Fundación Economía y Sociedad, refirió la sobrecarga que tienen los profesionales. «Hay que simplificar y agilizar la carga de datos. Estamos sobrepasados. Hay mucha superposición tareas y trabajo para los asesores tributarios«. En este sentido dijo que la propuesta que llevan para esta nueva etapa es coordinar mejor con los organismos de recaudación. En particular AFIP. «Ellos hacen muchos desarrollos informáticos que hay que alinear con las necesidades del profesional. «Hay veces que no es tanto el trabajo que tenemos que hacer sino lo dificultoso que se hace por el software que hay que emplear y los problemas para operarlo«. Para solucionar esta problemática González Escudero propone crear un grupo de enlace para que cada lanzamiento de una nueva aplicación esté debidamente probado y sea lo más eficiente posible. Ademas, busca que el propio Consejo pueda desarrollar plataformas que «permitan trabajar sin tener que pagar cotos de licencias –o hacerlo a un precio accesible-, para tener herramientas informáticas que permitan hacer mejor el trabajo«

El cuarto y último punto de la plataforma de Unidad Profesional tiene que ver con la propia estructura del Consejo y la puesta en valor del mismo al servicio de los profesionales. «Tenemos que volcar los recursos grandes que tenemos para ayudar a los profesionales en su actividad cotidiana. El organismo tiene muchos recursos edilicios y humanos que pueden contribuir en desarrollar una mejor tarea. «Estamos amenazados, no tenemos plata, tenemos mucho trabajo y muchos problemas. Bueno, que el Consejo nos dé más soporte del que da actualmente»

Como frutilla del postre, González Escudero sostuvo que su espacio busca terminar con la lógica de «Un consejo rico y una profesión pobre«