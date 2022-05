La exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, afirmó este fin de semana que su espacio «está llamado a ser libre, no libertinos», y consideró que Juntos por el Cambio (JxC) «tiene que estar con las democracias, con la república y la libertad, pero con límites».

«Estamos llamados a ser libres, no libertinos. La libertad solo puede crecer con el otro y dentro de la ley. No hay libertad sin ley. Sin igualdad de oportunidades que asegure la educación y la cultura para todos, no hay libertad ni república democrática. Hacer desaparecer el Estado es un proyecto narcisista y anárquico«, aseguró Carrió al cerrar en Mar del Plata el congreso bonaerense de la CC.

Las declaraciones de Carrió se producen al cabo de una semana en la cual surgieron al interior de JxC diferencias en relación una probable incorporación del diputado y economista Javier Milei a la alianza opositora, algo que fue rechazado por la UCR, la CC y un sector del PRO que responde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras una reunión de la mesa nacional de JxC levada a cabo el miércoles se emitió un comunicado en el cual se rechazaba un acuerdo con el dirigente de la Libertad Avanza, pero un día más tarde, la titular del PRO Patricia Bullrich consideró que debía darse un debate para ampliar la coalición y habilitar la llegada de Milei al espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri.

«Hoy no se puede ser neutral: se lo digo a Juntos por el Cambio, tenemos que estar con las democracias, con la república y con la libertad, pero con límites«, destacó Carrió durante el Congreso de la CC.

La exlegisladora afirmó que viene «a reivindicar a la política, porque puse lo que hay que poner para defender la república».

«Estoy para unir, no para dividir. Para que las nuevas generaciones con valores puedan gobernar. No se trata de juntar de cualquier manera, se trata de unir a los argentinos de la mejor forma», finalizó Carrió.

El congreso provincia de la CC se realizó en el complejo La Normandina de Playa Grande y estuvieron presentes para el cierre, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, los diputados nacionales por JxC, Diego Santilli, Juan Manuel Lopez, Maximiliano Ferraro; Hernán Lombardi, Karina Banfi, Mónica Frade, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli. También los senadores provinciales Elisa Carca, Daniela Reich; Alejandro Rabinovich, Joaquín de la Torre y Sergio Siciliano; los diputados provinciales Maricel Etchecoin; Maximiliano Abad ; Luciano Bugalloy Joanna Pannebianco; el concejal de la CC en La Matanza Héctor Toty Flores y la edil marplatense Liliana Gonzalorena.

Maximiliano Ferraro, presidente de la CC, sostuvo que «venimos a ratificar ese trayecto en este congreso. Vivimos momentos muy complicados, en nuestro país como también en el resto del mundo y es momento de actuar con responsabilidad histórica. Observamos un gobierno a la deriva que está empecinado en desoír los reclamos de la sociedad«.