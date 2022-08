La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió acusándola de dar «un espectáculo degradante» y pidió «terminar con la impunidad de la palabra». Así fue luego de que «Lilita» criticara a otros referentes de esa alianza opositora.

En un hilo en su cuenta de Twitter, la ex ministra de Seguridad de la Nación criticó la decisión de la exdiputada y remarcó: «Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas».

«Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió», indicó Bullrich.

Asimismo, añadió: «Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio».

«A Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable», precisó.

De esa manera, la ex funcionaria macrista se solidarizó con otros dirigentes de peso de Juntos por el Cambio, cuestionados por la ex diputada.



«Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ´porque es Carrió nadie la enfrenta´«, indicó Bullrich en otro de sus tuits.

Y enseguida pidió una revisión interna de esa alianza al agregar: «Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos».

Las declaraciones de la ex ministra de Seguridad surgieron luego de que «Lilita» criticara a varios dirigentes de Juntos por el Cambio y tras afirmaciones que brindó en una entrevista en la señal de cable LN+.

En ese sentido, afirmó que el «empoderamiento» del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, «limpió» Juntos por el Cambio, entre los que querían hacer neoperonismo y los que estaban más cerca del radicalismo y del PRO. «Algunos querían confundir con un neo-PJ con Massa”, advirtió la dirigente.

«Tiene que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios. Le dije a Mauricio Macri que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay… Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada«, precisó Carrió.