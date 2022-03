Mayra, Gómez Alcorta y Katopodis inauguraron el Nuevo Centro Territorial de Políticas de Género «Isabel Pallamay»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la inauguración del nuevo Centro Territorial de Políticas de Género “Isabel Pallamay”, ubicado en la intersección de las avenidas Mosconi y Craviotto, en Quilmes Oeste. Se trata de un espacio de asesoramiento y escucha integral con orientación profesional y acompañamiento a las mujeres y sus hijos, que cuenta con diferentes actividades recreativas.

“Creemos que el Estado tiene que tener centros territoriales, espacios como el que hoy estamos inaugurando, y eso es posible cuando hay gobiernos como el nuestro, con perspectiva y conciencia de género. Cuando tenemos personas con grandes responsabilidades en el Gobierno Nacional y Provincial que tienen la perspectiva necesaria, que tienen puestos los lentes violetas, para que podamos seguir avanzando y salir de ese lugar de señalar y del diagnóstico, a tratar de prevenir y a abordar todas las violencias“, sostuvo Mayra

La Jefa comunal recorrió las instalaciones con ambos funcionarios nacionales y también con la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz; la senadora nacional Juliana Di Tullio; funcionarios y funcionarias municipales, legisladoras, mujeres sindicalistas, concejalas, emprendedoras (programas Emprender en Red y Hermanar), trabajadoras cartoneras, mujeres educadoras de la Universidad Nacional de Quilmes, integrantes de la mesa multisectorial de Quilmes, entre otras.

A su vez, la Intendenta local detalló: “Violencia también para las mujeres es no poder conseguir trabajo y ese es nuestro desafío, el poder disminuir esa pobreza que nosotros sabemos que se generó después de cuatro años de macrismo y dos de pandemia que nos golpeó muchísimo. La feminización de la pobreza es un dato de la realidad, no esperamos que lo digan en un índice, sino que lo vemos todos los días en nuestros barrios y ahí tenemos una tarea fundamental, porque no hay feminismo sin justicia social”.

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta detalló: “Para que vivir una vida libre de violencias no sea una utopía hay que trabajar y organizarse. Para salir de las violencias se necesita un espacio de encuentro para capacitarse, pensar oficios, reunirse, para darnos cuenta que hay salidas que no pueden ser individuales, sino que deben ser colectivas. Queremos que este sea un lugar abierto, lleno de vida, de organización y de encuentro. Esta puerta que abrimos hoy es de amor, de esperanza y de certeza de que con políticas públicas y con organización popular vamos a vivir en una sociedad libre de violencias”.

Por otra parte, el ministro Katopodis expresó: “Es un gran logro abrir estas puertas, tener estos salones y estas paredes levantadas. Era una obra abandonada por el gobierno anterior y fue una prioridad de Mayra (Mendoza), y rápidamente con Elizabeth (Gómez Alcorta) nos pusimos de acuerdo para poder terminar esta obra. Una obra que seguramente es un eslabón más, un paso más en la lucha y en el trabajo que viene haciendo todo el equipo con Mayra a la cabeza, para construir una ciudad más igualitaria, integrada y equitativa”.

En la misma línea, la ministra Estela Díaz explicó: “Cuando llegamos a la gestión y cuando llega la primera mujer Intendenta a Quilmes, esta era una obra abandonada y sin futuro. Este lugar hoy va a atender a cientos de mujeres y diversidades que necesitan protección, acompañamiento, abrigo, atención. Un lugar más porque ya han abierto otros en Quilmes. La justicia social plantea que tengamos el derecho a una vida digna y a los mejores y más bellos lugares para nuestro pueblo, por eso está esta casa. En un proyecto integral feminista, el Estado repara, acerca, construye y construye lo mejor para nuestro pueblo”.

La creación de este Centro Territorial “Isabel Pallamay”, en una tarea articulada con el Gobierno Nacional, es fundamental para el barrio, ya que no contaba con un espacio de contención y atención a la mujer y diversidades; por dicho motivo es de gran relevancia su ejecución y el cambio de programa, ya que anteriormente se denominaba Hogar de Protección Integral (HPI). El edificio está ubicado en un lugar estratégico, a raíz de que por allí circulan varias líneas de transporte público y es de fácil acceso.

Esta iniciativa se desarrolló a partir de la refuncionalización del proyecto del HPI para ampliar, de ese modo, el marco de acción de la intervención hacia un proyecto integral para todas las mujeres y diversidades en situaciones de vulnerabilidad en el municipio, y que pueda ser un modelo para replicar en otros municipios del país.

De esta manera, el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad “Isabel Pallamay” no solo estará destinado a garantizar el resguardo de las mujeres y sus hijos ante situaciones de alto riesgo, sino también a sostener espacios de contención y a llevar adelante campañas de concientización y capacitación de forma permanente.

Con el fin de cumplir dicho objetivo, este lugar cuenta con: abogados, trabajadores sociales, psicólogos, y promotoras de salud y de violencia de género. El edificio es un refugio de atención y orientación de mujeres en situación de riesgo.

En el proyecto se incorporó:

-Consultorios inclusivos para la comunidad LGBTIQ+.

-Salas de lectura y talleres de escritura, poesía y música para las asistentes al Centro Isabel Pallamay.

-Sector niños: ludoteca, biblioteca y cine recreativo.

-Brigada Móvil Quilmeña – Emergencias 24 horas.

Con el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad “Isabel Pallamay” se generan unos 90 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto. Además se tiene en cuenta la generación de empleo con referencia a la paridad de género y se establecerá una proporción entre hombres y mujeres.