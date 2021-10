Insólito: Macri dará clases en Estados Unidos mientras la justicia lo investiga en Argentina

El expresidente formará parte del programa del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom. Mañana no se presentará a la indagatoria por espiar a familiares del ARA San Juan

Se sumara al Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, una usina de pensamiento creada en abril pasado en el marco de la Florida International University (FIU). Según la definición de la casa de altos estudios, es un «think tank independiente, no partidario que estudiará el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe».

«Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida para ser parte de su programa de liderazgo académico», señaló el líder del PRO a través de su cuenta de Instagram. Y agregó: «Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina».

«Muchas gracias a su director, Carlos Díaz-Rosillo, y al equipo de la Florida International University por ofrecerme esta oportunidad. Espero que nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones», concluyó el ex jefe de Estado.

El mismo día de su encuentro con el ex presidente, el cubanoamericano Díaz-Rosillo brindó una entrevista a la Revista Mercado para explicar el rol del think tank de la FIU: «La idea de nuestro centro es exponer a los estudiantes a ideas de todo tipo de ideología, no solamente presentar un solo punto de vista, sino que tengan acceso a diferentes puntos de vista y le damos las herramientas para que ellos decidan cuál es la correcta. Yo creo que cuando vean los beneficios de las economías neoliberales, de la democracia, de la libertad económica, de prensa, de religión, van a escoger de manera correcta».

Asimismo, el ex asesor de la Casa Blanca durante la Presidencia de Donald Trump cuestionó el avance de China en Latinoamérica y afirmó que las «falsas promesas que hacen los chinos van a tener un costo político, económico y social a largo plazo». «Estados Unidos ahí puede presentarse como una opción viable», planteó Díaz-Rosillo.