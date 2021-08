Alberto: «No voy a traicionar ni a Cristina, ni a Massa, ni a Máximo, ni al pueblo que me votó»

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes el acto del Frente de Todos en Tecnópolis, con la presencia de los gobernadores y de las cabezas de listas de todo el país. En el inicio de su discurso, el mandatario aseguró coincidir con los dichos de la oposición sobre los dos modelos de país en pugna. «Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente, un Estado igualador, y con profunda creencia en la democracia y en la instituciones, y otro país que no cree en la Justicia Social, y que sostiene que cada uno debe salvarse solo», afirmó Fernández.

En esa línea, el mandatario cuestionó la gestión del macrismo, y aseguró que con su asunción, el gobierno logró “poner al Estado de pie, presente” para “nivelar todas las caídas que el macrismo había creado”.

En su discurso, Fernández reiteró el punto por punto de las medidas adoptadas por su Gobierno durante la pandemia. “Trabajamos muchísimo y preservamos la vida de los argentinos y argentinas”, afirmó.

En el reconocimiento de los funcionarios que trabajaron para hacer frente a la pandemia, Fernández hizo mención especial al rol del ex ministro de salud, Ginés González García. “Pusimos un Estado en movimiento para que la salud esté al acceso de quién lo necesitara”, declaró.

En la misma línea y polarizando con la oposición, el presidente expuso que con el auge de la pandemia también se generó el debate de “los dos países”, en el que, por un lado se ubicaban los que dieron prioridad a los cuidados, y por otro, «quienes sostenían que cada uno se salve como pueda”.

“No es casualidad ahora que estemos volviendo a vivir la vida que queremos. No lo hicimos de casualidad, lo hicimos porque están en nuestros genes cuidar de la gente”, aseguró el mandatario, y agregó: “No pudimos evitar las muertes, y cada una de ellas nos dolieron, pero nadie quedó abandonado, sin atención médicas”

Para otro lado, y con intenciones de pasar de página, el presidente aseguró que “empezó un tiempo distinto” en el que la sociedad debe “elegir qué camino quiere seguir”. Ante esto, dejó en claro que si los argentinos «no tenemos memoria de lo que pasó hace dos años”, el resultado es “volver a tomar un camino donde la salud pública no era prioridad, donde algunos tienen la desgracia de caer en la educación pública y donde las universidades deben dejar de abrirse, porque los hijos de los obreros no tienen posibilidad de estudiar”.

A pesar de reiterar que el acuerdo con FMI aún no está cerrado, el presidente dedicó varios minutos de su exposición en detallar el proceso de reactivación económica que está iniciando el país. “Lo hicimos porque estábamos convencidos de que el día que terminara el instante de la pandemia, había que volver rápidamente a producir y a poner en pie a la Argentina”, declaró.

«Bienvenido sea que después de tanto dolor venga el disfrute», sostuvo el mandatario.

De cara a sus gobernadores y funcionarios, Alberto pidió sacar la fuerza militante a las calles para “demostrar en esencia lo que somos”, y generar una “explosión de confianza” en los argentinos y argentinas, con el objetivo de construir “esa Argentina que soñamos”.

“Leía un tweet del cuervo (Larroque) que decía me castigaban por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar ni a Cristina, ni a Massa, ni a Máximo, ni al pueblo que me votó”, concluyó el mandatario.

No nos confundamos, lo que el poder no le perdona a @alferdez es no haber traicionado a @CFKArgentina. — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 31, 2021