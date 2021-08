Martín Guzmán: “Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares”

En el Congreso, el Ministro aclaró que “lo que ha hecho nuestro Gobierno es financiar déficits fiscales de la magnitud que eran necesarios en el contexto de la pandemia y en nuestra propia moneda”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistió este jueves al Congreso de la Nación, donde presentó un informe sobre la situación de la deuda ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

Ante los legisladores presentes, el Ministro recordó que “cuando asumimos, no solo había que restaurar la sostenibilidad de la deuda pública, también buscar condiciones para que nunca más en la Argentina padezcamos endeudamientos insostenibles que socavan las oportunidades de nuestro pueblo, que tanto daño y tanta angustia generan, que tanto dolor generan”.

Asimismo. Guzmán destacó que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, “el endeudamiento en moneda extranjera creció en 100.000 millones de dólares” y que, durante este período, “no solamente creció el stock de deuda en moneda extranjera, sino que, en cuanto a la composición por moneda, aumentó significativamente la deuda en moneda extranjera y bajó la participación en moneda local. En esta línea, el Ministro cuestionó que “un expresidente y una exgobernadora que han marcado que el endeudamiento es un problema de nuestra administración, y que nos estamos endeudando más que la administración precedente”. “Sus números son incorrectos”, definió.

De esta manera, el titular de aclaró que “nuestro gobierno no se está endeudando en dólares”. “Lo que ha hecho nuestro Gobierno es financiar déficits fiscales de la magnitud que eran necesarios en el contexto de la pandemia y en nuestra propia moneda”, agregó, al tiempo que manifestó que “cuando piden que no nos financiemos en nuestra moneda, lo que se están pidiendo es un ajuste fiscal para Argentina, que destruye las capacidades productivas de nuestra economía”.

En relación a los vencimientos que deberá afrontar la Argentina en los próximos años, Guzmán indicó que “nuestro gobierno debe resolver de la mano del Congreso una secuencia de vencimientos muy concentrados que incluye 17.800 millones de dólares de capital para el 2022 y 18.800 millones para el 2023. Además, el Ministro recordó que entre 2016 y 2018, “la administración que nos precedió pagó una comisión de 0,144%”, mientras que “nuestro gobierno pagó 0,028%, un 80% menos”. “La ley que el Congreso aprobó (sobre pago de comisiones), estableció un tope en el monto que se puede pagar de comisión. Eso fue virtuoso porque generó una competencia entre quienes brindan esos servicios y le ahorró dólares a la Nación. Esta fue una sugerencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, destacó Guzmán.

Con respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán cuestionó que de los 44.154 millones que se desembolsaron “todos se fueron”. La estimación que hacemos es que unos USD 21.000 millones fueron utilizados para pagar deuda insostenible y unos USD 24.000 millones financiaron la formación de activos externos”, añadió.

En esta línea, el Ministro señaló que “tomar deuda en moneda extranjera es el mayor daño que se hace en la intrusión de la soberanía para decidir las políticas públicas” y que “cuando se toma deuda con el FMI el problema es aún mayor”. Durante su intervención Guzmán también criticó al programa acordado entre la administración anterior y el organismo al sostener que planteaba “una política fiscal contractiva, una reducción del déficit fiscal abrupta y una política monetaria contractiva, suponiendo que la causa única de la inflación era la expansión de la base monetaria”. Sin embargo, aclaró que “nada de eso sucedió, no bajó, la inflación subió más, no mejoraron las expectativas, no mejoró la economía, sino que empeoró más y además esos dólares que no se iban a utilizar se empezaron a utilizar para pagar a acreedores extranjeros”.

Finalmente, Guzmán resaltó la reconstrucción del mercado de capitales en pesos al asegurar que se convirtió en “un pilar de la política económica” que “fortalece nuestra moneda y también nos da posibilidad de ahorro y financiamiento para la inversión que necesitamos”.

El Ministro asistió al Congreso acompañado por el secretario de Finanzas, Rafael Brigo; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo María Ruete; el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos; y la jefa de Gabinete, Melina Mallamace.