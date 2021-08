Encontraron sano y salvo al menor de 13 años desaparecido el lunes en Liniers

Ignacio Damonte. el menor de 13 años desaparecido en la tarde del Lunes en Liniers fue encontrado sano y salvo.

La noticia la confirmó su hermano mayor quien dijo que se encuentra en una comisaría de Ciudad Evita. Por las primeros informaciones un vecino lo encontró y llamó al 911.

Se cree que el chico se rateó, sus padres lo descubrieron y asustado decidió huir de su casa.

Según relató la madre del menor, tenía que ingresar al colegio San José en horas del mediodía, pero nunca lo hizo y se rateó junto con otro compañero, para ir a jugar a la pelota con adolescentes de otro colegio.

La mujer indicó que le enviaron una alerta desde el colegio situado en Murguiondo al 1000, en Liniers, sobre la ausencia de su hijo. «A las 5 de la tarde me pude contactar con él y me dijo que estaba saliendo del colegio. Le dije que lo estamos yendo a buscar con su papá con el auto, pero no le dije que sabía que se había rateado para que no se asustara. Me dijo bueno, pero cuando llegamos no lo encontramos«, contó la mujer.

Esta es la imagen de Ignacio Damiano, donde se lo ve tirando su celular a un tacho de basura. pic.twitter.com/nQc6Oc5bvo — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) August 31, 2021

Mientras se lo buscaba incesantemente, imágenes de una cámara de seguridad lo muestraron cerca de las 18 del lunes corriendo y descartando su teléfono celular en el cesto de basura de una esquina, casualmente mientras pasa por al lado de un policía que lo observa sin imaginar que horas más tarde comenzaría una búsqueda del menor.