Wado destacó el DNI no binario: «Es una medida histórica que amplía derechos»

El ministro del Interior, Wado de Pedro, consideró “una medida histórica que amplía derechos y da un paso más hacia una sociedad más inclusiva, diversa y justa” la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) no binario anunciado por el presidente Alberto Fernández durante el acto que se realizó hoy en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, señaló el presidente Alberto Fernández durante el acto celebrado en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, en el que entregó los primeros tres DNI para personas no binarias, para luego agregar que “este es un paso que estamos dando y espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre o mujer o lo que sea. Es eso lo que tenemos que lograr, qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos”.

“Entre lo ideal y lo posible vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal.”

Además, en el encuentro –en el que también participaron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el titular del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez–, el ministro de Pedro señaló: “Hoy es un día histórico, de mucha felicidad. Hoy es un día en el que Argentina comienza a ponerle fin a la lógica binaria, un día en el que ampliamos derechos, y estamos dando un paso más en una lucha histórica y hacia una sociedad más inclusiva, más diversa y más justa”.

“Quiero resaltar que esta medida es producto de la lucha de todos los colectivos que llevan muchísimos años peleando para que el Estado, la sociedad, puedan reconocer y puedan permitir la plenitud. Quiero resaltar esto porque soy un convencido de que cuando un gobierno genera una ampliación de derechos es porque antes existió una lucha colectiva, una sociedad que generó un consenso para que ocurra”, añadió el titular de Interior.

Posteriormente, de Pedro enfatizó que “ante tanto militante o ante tanta militancia del odio y de la exclusión tenemos que volver a construir una sociedad igualitaria y diversa, que respete y que reconozca a los demás en todo sentido: en el sentido político, en el sentido social, en aceptar al otro”.

Tras indicar que “hoy seguimos dando pasos hacia una Argentina del futuro, hacia una sociedad mejor, con otros mejores”, el ministro del Interior aseveró que “el odio en Argentina no funcionó, y hoy somos un pueblo mejor que ayer”, para luego concluir: “Sigamos construyendo una sociedad inclusiva y empecemos a pensar cuáles son los objetivos comunes que tenemos como país”.

A través del Decreto 476/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, en el campo “Sexo” reflejado en el documento, no sólo se podrá optar por las categorías tradicionales de “M” para masculino y “F” para femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”, nomenclatura que comprende a la autopercepción de género no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, y a cualquier otra acepción con la que pudiera identificarse una persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Esta decisión viene además a dar cumplimiento a la Ley de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que reconoce a la identidad autopercibida. La categoría “X” para el campo “Sexo” está admitida en los estándares internacionales para los documentos de viaje, y en los convenios internacionales a los que la República Argentina se encuentra adherida, por lo que esta disposición aplica tanto para el DNI como para el Pasaporte Argentino.

De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de la región que amplía y reconoce estos derechos, mientras que otros países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda ya han avanzado en el mismo sentido.

Las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho, podrán hacerlo en las sedes del Renaper o en cualquier delegación de los registros civiles de todo el territorio nacional, con su partida de nacimiento y su DNI vigente. También pueden realizarlo en las representaciones consulares de la República Argentina en el exterior. En tanto, las personas extranjeras que residan en la Argentina podrán hacerlo ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Así, el Ministerio del Interior continúa ampliando derechos para construir una Argentina cada vez más justa e inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos, para todas y para todes.

DNI PARA PERSONAS NO BINARIAS

OBJETIVO. Presentamos el Documento Nacional de Identidad para personas no binarias, para garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que se autoperciben por fuera del binarismo femenino-masculino. Esta medida permitirá que las personas con identidades no binarias puedan acceder a un DNI y a un Pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida.

ARGENTINA DIVERSA. Seguimos ampliando derechos para construir una Argentina cada vez más justa e inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos, para todas y para todes.

CONTEXTO. El reconocimiento de la identidad autopercibida y de la posibilidad de rectificar la documentación personal fue consagrado por la Ley de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012. Su implementación permitió que más de 11 mil personas accedieran a la rectificación registral y a su nuevo DNI.

¿CUÁL ERA EL PROBLEMA? Muchas personas cuya documentación, partidas de nacimiento y demás constancias indicaban un sexo “M” (o masculino) pudieron acceder al cambio por la “F” (femenino), y viceversa. Sin embargo, hasta el día de hoy, las personas que se autopercibían con una identidad de género no binaria no tenían la posibilidad de que su DNI o su Pasaporte reflejara esta opción. Este decreto viene a reparar esa deuda, y a solucionar la situación de cientos de personas que hasta el día de hoy no contaban con su DNI rectificado, o debían recurrir a la Justicia para solicitar esta rectificación.

QUÉ CAMBIA. A partir de hoy, en el campo “Sexo” reflejado en el documento no sólo se podrá optar por las categorías tradicionales de “M” para masculino y “F” para femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”. Esto viene a solucionar la situación de los casos mencionados y permite cumplir cabalmente con los derechos consagrados por la Ley de Identidad de Género, siguiendo el espíritu por el cual fue sancionada.

ALCANCE. Esta medida tiene alcance universal. Podrán acceder a esta opción todas las personas argentinas o extranjeras con residencia en el país que se autoperciban con un género distinto al masculino o femenino, y las personas que ya hayan efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad, en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

POR QUÉ LA X. La categoría “X” para el campo “Sexo” está admitida en los estándares internacionales para los documentos de viaje, y en los convenios internacionales a los que la República Argentina se encuentra adherida. Esta disposición aplica tanto para el Pasaporte Argentino como para el Documento Nacional de Identidad, al ser un documento válido para la circulación de personas en el ámbito del Mercosur y países asociados.

QUÉ SIGNIFICA “X”. La nomenclatura “X” comprende a la autopercepción de género no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, y a cualquier otra acepción con la que pudiera identificarse una persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

CÓMO SE ACCEDE. Las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho, podrán hacerlo en las sedes del Registro Nacional de las Personas o en cualquier delegación de los Registros Civiles de todo el territorio nacional, acudiendo con su partida de nacimiento y su Documento Nacional de Identidad vigente. También pueden realizarlo en las representaciones consulares de la República Argentina en el exterior. Las personas extranjeras que residan en la Argentina podrán hacerlo ante la Dirección Nacional de Migraciones.

QUÉ OTROS PAÍSES LO IMPLEMENTARON. Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar otra opción distinta a la “F” y la “M” en el campo “Sexo” de sus documentos de identificación. Otros países del mundo, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya han avanzado en el mismo sentido.