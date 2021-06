Ricardo Nissen desnudó las maniobras truchas con el «Fideicomiso Ciego» de Mauricio Macri

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen desnudó las presuntas maniobras fraudulentas del expresidente Mauricio Macri en torno al supuesto Fideicomiso Ciego -que no es tal- y que devino en una causa por presunto enriquecimiento ilícito por la que el empresario y contratista del Estado que llegó a la primera magistratura fue imputado este lunes.

En diálogo con Radio del Plata, Nissen detalló «Nosotros nos pusimos a investigar de oficio de una materia que estaba pendiente porque en su momento se había creado a raíz de la aparición de los Panamá Papers, Macri había prometido dar transparencia a su gobierno de 2015 y la creación del Fidecomiso Ciego era una prueba acabada de que su patrimonio, totalmente, todo su patrimonio iba a ser investigado, iba a ser administrado por terceros ajenos a su persona.»

El también profesor de derecho comercial en la UBA y UNDAV explicó que «El único significado es averiguar lo que pasó con relación al Fideicomiso Ciego creado en el año 2016 formalmente por el propio Mauricio Macri, porque esto está dentro de las facultades que tiene la Inspección de Justicia. El mismo estaba integrado por diversas personas jurídicas, diversas sociedades y daban mucho que pensar, mucho que sospechar, mucho que dudar de la seriedad y legitimidad.»

«El único antecedente que hubo, según contaba Macri, era un antecedente de Chile y que había solucionado Piñera, pero como Fideicomiso Ciego así llamado no existe ninguna legislación en el mundo», aclaró durante una entrevista con Javier «el Profe» Romero.

«Él no podía dar ninguna instrucción, solamente cuando termine este fideicomiso, porque era cuando terminaba el gobierno, su gobierno y él se tenía que ir 4, 8 años o lo que fuera en su momento y ahí podría pedir explicaciones, pero mientras tanto si quería alguna explicación se la tenía que pedir Laura Alonso», sostuvo el abogado respecto del cómo debía funcionar el instrumento.

«Quedó como una medida efectiva de palabras porque el fideicomiso fue creado, pero todo falló. En primer lugar no aportó ni el 10% calculo yo, no había fondos de moneda extranjera, no había fondos en off shore, no había nada de eso. Había acciones de cuatro sociedades y participaciones en un fideicomiso que se llamaba Caminito, de sospechosísima actuación, pero eso es tema para otro, cuando se abra, todo tiene su tiempo y todo llega»

Guillermo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia

«Pero bueno, no eligió como fiduciario, es decir como administrador en lugar de una organización estatal, un organismo estatal, eligió un grupo de escribanos que estaban nucleados en una sociedad anónima y bueno es sabido o por lo menos por los entendidos en el tema societario, saben que los escribanos no pueden ser directores de una sociedad anónima y en este caso los integrantes de ese fideicomiso y de esa sociedad fiduciaria, la administradora eran cuatro escribanos que también eran directores, violando todas las normativas legales y las sociedades que lo integraban funcionaban como un patrimonio individual»

Según detalló Nissen, los integrantes «No distribuían dividendos, los directores, renunciaban a sus a sus honorarios, las asambleas no se hacían y ahí fue como fuimos descubriendo las irregularidades que determinaron esta imputación»

«Cuando nosotros le dimos intervención a la Oficina Anticorrupción, anunció que de las investigaciones habrían por lo menos tres caminos. En una de las 4 sociedades, quiero ser claro con esto, es muy técnico y no quiero pecar, pero eran cuatro sociedades una de las cuales integrada al negocio inmobiliario todos integrada por los miembros de una familia en donde el único socio externo era Macri.»

«Más o menos eran cuatro sociedades y tenía una participación entre el 10 y el 15 o el 10 y el 20% y el 19% de las acciones no digo 20 porque si no hubiera tenido que denunciar él su participación como beneficiario final de los resultados de esas sociedades pero se cuido muy bien de no hacerlo.»

«En una de esas sociedades, en una del año 2013, hay una subscripto, hay una emisión de acciones preferidas, esto es un poco técnico, las acciones son normalmente ordinarias, es una acción un voto, me da derecho a los dividendos anuales. Mientras que las acciones preferidas pueden tener un voto pero tienen preferencia en el cobro de los dividendos», aclaró.

«Lo que no puede haber es pago a los dividendos de las acciones preferidas si no hay ganancias, ahí si se emiten acciones con un porcentaje importante de capital social, ahí Macri tenía el 13 por ciento, casi cerca del 40 ó 35 por ciento, las suscribió directamente él, pero lo curioso es que esta emisión de acciones como en toda sociedad tiene que inscribirse en los libros internos, que se llama libro registro de emisión de acciones y externamente en el registro público de comercio tiene que inscribirse el aumento de capital que da origen a la emisión de nuevas acciones.»

«Esas acciones permanecieron ocultas en el libro no se inscribieron en las asambleas posteriores a pesar de que las asambleas posteriores con voto unánimes que son válidas y participan todos los accionistas preferidos, ordinarios, etc. etc. y luego en el 2016 donde se crea el Fideicomiso Ciego y Macri cede todas las participaciones y todos los derechos correspondientes a ese fideicomiso, y ese fideicomiso percibe entre los años 2017 y 2020 hasta que termina, cuando Macri abandona el gobierno, percibe la suma de 54 millones de pesos, los percibe en concepto de dividendos porque el era titular de acciones preferidas. Lo curioso es que la mayor parte de los ejercicios de esta sociedad dieron pérdidas y él único que recibió dividendo es Macri.»

Nissen sostuvo «Son 54 millones de pesos y la verdad que fue hecho de esa manera como como le comenté, lo verdaderamente curioso del caso es que ahí no le pagaban de la caja de la sociedad y esto es importante. A él le endosaban un cheque que la sociedad emisora Agro G cobra por tener participación en otra sociedad que llamaba Latín Bio quien le daba un cheque por dividendos a Agro G que era el dueño del 30 por ciento del capital de Latín Bío y Agro G recibía ese Cheque y se le endosaba directamente a la sociedad fiduciaria o sea a Macri.»

«En Latín Bío quienes eran los accionistas? bueno los Braun Peña como los dueños y controlantes, estaba Agro G y Juliana Awada. ¿Qué opina?», concluyó

