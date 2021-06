Dios los cría… el sobrino de Magnetto trabaja en la campaña de Randazzo

El abogado Pablo Casey, sobrino del CEO del Grupo Clarín Héctor Magnetto, ya trabaja en la campaña electoral de Florencio Randazzo, quien es patrocinado por el establishment económico para que arme una lista y le quite vos al Frente de Todos, igual que sucedió en el 2017.

Casey es hoy gerente de Relaciones Institucionales en el diario, nacido en Chivilcoy y amigo de Randazzo. De allí que el multimedio siempre protegió al ex ministro de Transporte de cualquier carpetazo. Fue el único ministro de Cristina Kirchner que jamás fue denunciado en la justicia, como habitualmente hacían los medios hegemónicos y el macrismo.

La candidatura de Randazzo tiene como única finalidad sacar 4 o 5 puntos para debilitar al Frente de Todos que en la última elección le saco 15 puntos a María Eugenia Vidal, la mimada de la derecha.

El ex ministro de Transporte traicionó dos veces al peronismo. La primera vez en el año 2015 cuando no quiso enfrentar a Daniel Scioli. En aquel momento Cristina aceptaba una interna entre la fórmula Scioli-Zannini frente a Randazzo-Kicillof, pero se aceptó para no perder. Fue en ese momento que la ex presidenta le ofreció que vaya como gobernador por la provincia de Buenos Aires y también dijo que no.

En el 2017, una vez más jugo contra el peronismo y no aceptó la generosa oferta de Cristina de encabezar la lista de diputados. Obtuvo escaso 5 por ciento de los votos que le permitió ganar a Cambiemos 41 a 37.

Quien traiciona dos veces traiciona tres. (Info135)