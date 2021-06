Yanina Latorre estalló desde Miami contra el Gobierno por cuidar a la población

La mediática panelista de TV volvió a exhibir su profunda falta de sensibilidad poniendo por delante sus propios intereses por encima del bienestar general de la población. Al parecer, la nueva normativa que reduce el cupo de turistas que pueden regresar al país afectó su viaje a Miami, donde descansa tranquila en familia y esto provocó una lluvia de críticas contra el gobierno y en particular al presidente Alberto Fernández, contra quién vomitó todo tipo de insultos.

“Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, expresó la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) al hacer un descargo en sus historias de Instagram.

También protestó por la cuarentena obligatoria que deberá realizar en un hotel al llegar a la Argentina. “Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que vaya a un hotel10 días de cuarentena. Pero…¿Qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?”.

“¿Estamos todos locos? ¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada. ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir y va a ir? Yo me voy a ir a mi casa como dé lugar, me atrinchero, me desnudo y rompo todo, y así va a hacer todo el mundo”, amenazó.

Además, hizo referencia a la medida puntual del Gobierno de permitir un ingreso diario de 600 pasajeros que lleguen en avión, que estará vigente entre el 1 de julio y el 31 de agosto: “Los que estamos acá hace un tiempo tenemos que volver.¿Ahora nos van a empezar a cambiar y a cancelar los vuelos? ¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿O no tiene plata para pagar el hotel? ¿Qué es el Gobierno que tenemos?”.

En otro orden, apuntó contra el porcentaje de turistas detectados por migraciones que no cumplieron con el aislamiento previsto: reflexionó acerca de las personas que ingresan a la Argentina y no cumplen con una cuarentena: “Es verdad que hay gente que no la hace, pero yo no voy a pagar los platos rotos porque los otros se escapan. No es mi caso, siempre hice la cuarentena, siempre cumplí. Entonces no, macho. Basta de la truchada, yo a un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir. Estoy indignada. Además en el Gobierno tendrían que dar un poquito más el ejemplo, que no lo están dando. Vacunatorios vip, viajes, cada uno ahí hace lo que se le canta, entonces no pretendan que nosotros cumplamos”.