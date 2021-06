Apuntan a Larreta por la muerte de una enfermera: era de riesgo y le negaron la licencia

Enfermeros del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez denuncian el fallecimiento de una enfermera. La delegada Elena Amarilla dijo: «Nuestra colega Patricia de 51 años falleció ayer. Estaba trabajando aun siendo paciente de riesgo con diabetes, hipertensión y asma».

En declaraciones a El Destape Radio, aseguró: «Patricia no estaba vacunada con ninguna dosis. No porque no se quiso vacunar sino porque el médico le recomendó que por ser alérgica no se pusiera la vacuna», «Patricia quiso pedir su licencia por tener enfermedades de riesgo y se la negaron» y «A Patricia le negaron la licencia teniendo diabetes, hipertensión y asma. Acá hay responsabilidad del gobierno porteño».



En ese sentido, Amarilla denunció: «Tenemos un sistema de mierda para pedir las licencias por riesgo», «El gobierno de la ciudad nos precariza y seguimos sin tener reconocimiento como trabajadores de la salud» y «Esta gente tiene que renunciar, no sirve para nada. Nos han ninguneado, golpeado».



Asimismo, la enfermera aseguró: «Hoy le hacemos un homenaje a nuestra compañera Patricia Santos Torres y un escrache a los que permitieron que vaya directo a la muerte», «Nos sacaron los días de descanso», «El Gobierno de la ciudad obliga a volver a compañeras que estaban con licencia aún sin tener vacunas», «Nos estamos muriendo. Todos los días se nos mueren colegas» y «No podemos seguir convocando a trabajar a las compañeras de riesgo».



En otro sentido, informó: «Tuvimos más niños internados por COVID. Las autoridades dicen que somos mentirosos pero nosotros vivimos la realidad»