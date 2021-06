Lipovetzky celebró la llegada de vacunas pero advirtió por las segundas dosis

El legislador de Juntos por el Cambio igualmente insistió en que el Gobierno debe explicaciones por no haber alcanzado un acuerdo con Pfizer

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky instó hoy a no demorar la aplicación de las segundas dosis de las diferentes vacunas que se utilizan en Argentina. Durante una entrevista en C5N, el legislador celebró también la masiva llegada de vacunas en las últimas semanas y bregó porque continúen los arribos de nuevas partidas.

«Siempre que lleguen vacunas es una buena noticia», remarcó Lipovezky al tiempo que bregó porque lleguen «muchas más».

No obstante, advirtió que «tenemos un problema que son las segundas dosis donde todavía tenemos un porcentaje de vacunación bajísimo y eso realmente es preocupante porque la inmunización casi total se logra con las dos dosis», subrayó el legislador opositor.

Recordo que el propio Instituto Gamaleya -fabricante de la Sputnik V- recomienda aplicar las dos dosis con una ventana de 21 días.

En ese sentido indicó que «es cierto que puede darse con un plazo más amplio, pero no deben pasar más de 90 días», insistió y se quejo porque, según sus palabras, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está comunicando que no importa el plazo entre la primera y la segunda dosis, «eso no es así», remarcó.

En contraposición, el legislador porteño, Juan Manuel Valdés, que también participó de la entrevista con María Belén Aramburu y Roberto Funes, subrayó la aceleración en el ritmo de vacunación que logró el país en la últilma semana: «Se vacunaron un millón ochocientas mil personas. Eso es histórico», dijo.

Luego, ambos legisladores debatieron sobre la polémica por la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Lipoveztky lo atribuyó a un fenómeno ideológico y geopolítico.

«Es inexplicable que no se haya acordado con Pfizer. Lo hicieron Uruguay y Chile, pero no la Argentina. No hay razones explicitadas», consideró Lipovetzky y ensayó una explicación de carácter político. «La única explicación que yo encuentro es geopolítica. La encuentro cuando veo que Argentina vota contra Israel junto a China y Rusia en la ONU (Naciones Unidas) lo que podría explicar porque nos estamos inoculando con vacunas de esos países», analizó y agregó, «me gustaría que estén todas estas y también la Pfizer».

Valdés, refutó los argumentos del legislador Platense al evaluar que también utilizamos en gran medida la vacuna de AstraZeneca, de origen de británico. «La otra vacuna que Argentina ha incorporado es la de Oxford-AstraZéneca. Y Oxford, que yo sepa, queda en Inglaterra», replicó.

Además, Valdes se preguntó porque distritos como la Ciudad de Buenos Aires, o Mendoza, ambos gobernados por Cambiemos no adquirió esa vacuna. «Ellos tampoco la compraron porque Pfizer privilegió la vacunación en los Estados Unidos y no está vendiendo a gran escala en otros países»

Lipoveztky igualmente insistió en que «la realidad es que el mismo cuello de botella que invocó el gobierno para que no hayan llegado vacunas podría haber pasado con Pfizer, pero aún así hubieran llegado vacunas», e insistió «por qué no se acordó con Pfizer nadie lo sabe. El gobierno no lo ha explicado, aún cuando nosotros fuimos el país que prestó mas voluntarios para la preparación y es lo que la gente quiere saber»