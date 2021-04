Papelón de senadora macrista: denunció a Kicillof por una medida de Vidal

Felicitas Beccar Varela acusó al gobernador por intentar cerrar escuelas y resultó que fue "el hada buena" de Cambiemos la que había avanzado en esa dirección, pero ella no lo notó.

El macrismo no deja de sorprender con sus reiterados papelones políticos y la senadora provincial cambiemita, Felicitas Beccar Varela no fue la excepción. Este martes, la legisladora acusó al Gobierno de Axel Kicillof por haber cerrado 32 escuelas rurales. Para justificar su denuncia, compartió un artículo que daba cuenta de la miserable acción que se intentó llevar a cabo, solo que no notó que estaba fechado en 2018, tiempos en que gobernaba María Eugenia Vidal.

Alertada por la burrada que había cometido, la ex Jugate Conmigo eliminó su posteo en la red social Twitter, pero no lo suficientemente rápido como para pasar desapercibida. Mucha gente vio la barrabasada de la senadora provincial, incluso la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, quién rápidamente le retrucó: “Ay, ay, ay, la senadora llegó 3 años tarde y equivocada. Fue la ex funcionaria pública Vidal, quien intentó cerrar las escuelas rurales, y las 8 escuelas del Delta por baja matrícula en el año 2018. Logramos frenarlo. Fue Vidal, senadora, Vidal”

No es la primera vez que Beccar Varela incurre en este tipo de bochornos públicos, el año pasado, se viralizó un audio de WhatsApp en el que la legisladora denunciaba que el Gobierno tenía un plan para liberar a los presos para formar “patrullas que amenacen a jueces y expropien el capital». También afirmó que el coronavirus es utilizado como excusa para “fundir a las empresas” para luego estatizarlas. Las redes explotan cada vez que Felicitas difunde paparruchadas.

Ay, ay, ay, la senadora llego 3 años tarde y equivocada. Fue la ex funcionaría publica Vidal, quien intento cerrar las escuelas rurales, y las 8 escuelas del Delta por baja matrícula en el año 2018. Logramos frenarlo. Fue Vidal, senadora, Vidal https://t.co/QyHM9EJ0dO — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) April 20, 2021

En 2018, Vidal intentó cerrar 39 escuelas rurales y otras 10 en el Delta (cuatro jardines y seis primarias), pero la lucha de la comunidad educativa se lo impidió. La entonces gobernadora prometió que reevaluaría la situación para 2019 y argumentó que las instituciones educativas tenían “baja matrícula” y acusó a los gremios de haber tergiversado la situación.

(con información de Página12)