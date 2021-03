El macrismo pataleó contra la sesión de diputados del sábado porque es la Pascua Judía

El interbloque Juntos por el Cambio no logró hoy el quórum necesario en la Cámara de Diputados para iniciar la sesión especial que se había convocado para tratar los cambios en el impuesto a las Ganancias y el régimen de inclusión fiscal de pequeños contribuyentes.



«Con la presencia de 101 diputados de manera presencial y remota y no habiéndose conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial», indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



En las expresiones en minoría, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, explicó que se vieron obligados a hacer esta sesión especial por Ganancias, pese a que el oficialismo había convocado con el mismo propósito para este sábado, porque se había instalado que la oposición quería trabar el tratamiento de los proyectos de «alivio fiscal».



«Nos vimos obligados a hacer esta citación porque empezó a circular que nosotros inventábamos una sesión especial de biocombustibles por la sola razón de que queríamos impedir el tratamiento del impuesto a las Ganancias y régimen de monotributo», explicó.



El cordobés recordó que desde el 2002 que el Congreso no sesiona un día sábado y agregó: «Salvo que el Gobierno crea que estamos como en el 2002 y no lo quiera decir, pero no veo motivo para que se convoque a un sábado».



Por otra parte, cuestionó la convocatoria para este sábado 27 dado que coincide con las fiestas de la Pascua Judía.



«Argentina es un país con libertad religiosa, reina la concordia entre los credos. Hubo diputados del oficialismo y de la oposición que mandaron cartas al Presidente de la Cámara para manifestarle que el sábado próximo es la Pascua Judía. Desde Presidencia se les respondió que sesionaran por Zoom desde sus hogares. Me pregunto: ¿si este fin de semana fuera la Pascua cristiana estaríamos haciendo una sesión?», dijo Negri.



Por su parte, el macrista Waldo Wolff también reprochó al oficialismo por la decisión de sesionar un sábado.

Mencionó que le envió una carta a Massa pidiéndole explicaciones y que la respuesta por escrito que le llegó señalaba que se permitiría la asistencia a la sesión de forma remota.



«Me parece una falta de respeto a la investidura presidencial de la Cámara. Lo único que falta es que el presidente de la cámara de Diputados me tenga que dar permiso a mí para ver cómo festejo yo una fiesta religiosa de la religión que yo profeso», subrayó, en referencia al judaísmo.



El opositor aclaró que pese a profesar la fe judía, va a asistir a la sesión del sábado para cumplir con su labor de legislador, y porque no es un «hombre observante».



«Voy a dejar asentado que voy a venir por primera vez en muchos años no voy a pasar la Pascua con mi familia porque soy un legislador y no soy un hombre observante», explicó.



«No hay mucho más para hacer, pero quiero decir que la presidencia de la Cámara hoy acaba de asentar un hecho que quedará en la historia como una falta de respeto al pluralismo que ha existido siempre en la Argentina y que no tiene registro en la historia parlamentaria de esta casa», agregó.



Por su parte, Luciano Laspina (PRO) dijo que no está para nada de acuerdo en «convertir el fin de semana en esos programas maratón tipo ´Feliz Domingo´ donde van a hacer un alarde de festejo como si estuvieran recuperando la soberanía nacional o recuperando los dos millones de puestos de trabajo que cayeron este año».



«Ratificamos nuestro apoyo a los dos proyectos que se trataran lamentablemente este sábado, pero manifestando nuestro repudio total al espectáculo que está montando el oficialismo un fin de semana para tratar de sacar rédito político de dos leyes que en marco de esta emergencia son casi dos gotas en el océano respecto de las necesidades que tiene el pueblo argentino», remató.



La iniciativa, que el sábado será votada en el marco de una sesión con 200 oradores anotados, apunta a que todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 150.000 pesos brutos no paguen el impuesto a las Ganancias.



La medida, según estimaciones del Gobierno, beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas.