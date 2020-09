«No alcanza con archivar “Puf Puf”, voy a sacar a Irurzun de la justicia»

El titular de la cámara del tribunal oral n.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires precisó que «la Ley del Arrepentido es absolutamente inconstitucional, se perfectamente que se utilizó para hacer las porquerías que se hicieron en los últimos 4 años. La han usado para extorsionar porque una causa judicial no es un audiovisual, han reemplazado a defensores particulares por oficiales para extorsionar tranquilos». En comunicación con el programa «Embón Registrado».

En cuanto a la doctrina Irurzun, afirmó que «la prisión preventiva es una medida excepcional y se debería respetar el principio de inocencia. Se tiene que utilizar cuando se puede perjudicar la investigación o cuando hay riesgo de fuga pero esto tiene que estar fundado, y acá se fundaba en que había un poder remanente en los ex funcionarios que los hacía sujetos que tenían la posibilidad del curso de los expedientes, y de ahí se instaló la operación “Puf Puf” que fue una mentira».

En referencia a la operación “Puf Puf” remarcó que «se hicieron diversas operaciones que incluyen hasta al canciller Faurie. Ahora archivaron la causa y declararon abstracto un planteo de nulidades que en realidad eran denuncias contra la ex Presidente, diputados, consejeros de la Magistratura, jueces y fiscales». Además, recordó que «se lo dije en la cara a Irurzun (Martín) y me voy a presentar nuevamente para sacarlo del Poder Judicial, porque no me conformo con que a la causa la archiven».

Según Ramos Padilla esta operación «era para perjudicar a la causa de Dolores. Me anduvieron persiguiendo durante 3 años y medio, y no lo voy a dejar así. Aparecía Majul (Luis) diciendo que éramos una asociación ilícita, que había encontrado escuchas corriendo por los parques de Palermo, y ahora muy alegremente la archiva, Acá se tiene que reparar mi honorabilidad y que la gente se entere de las porquerías que hacen, y los que las hicieron que sean condenados. Porque parece que en este país a los jueces que delinquen no los juzgan».