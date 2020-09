Alberto se solidarizó con el juez Ricardo Lorenzetti

“Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora que tiene que tomar una decisión”, enfatizó.

También fustigó las manifestaciones en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió amenazas de muerte en contra de él, su mujer Malena Galmarini, sus hijos y sus padres y se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner “que lo vive en su casa permanentemente”.

“Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia, eso no es un reclamo popular, eso no es un reclamo a las instituciones, ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo y eso no tiene nada que ver con la democracia”, sostuvo el mandatario.

Dijo que “tal vez hoy podemos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política”.