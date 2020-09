El excéntrico economista Javier Milei anunció su candidatura para 2021

«Hay predicciones tuyas que muestra el desastre que estamos viviendo. No hay 2023 si no tenemos un 2021. Si no construimos una alternativa para 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta. Este es el momento porque cada una de las cosas que dijimos se cumplieron«, sostuvo el economista.

El anuncio de Milei tuvo una importante repercusión en redes sociales, especialmente en Twitter, donde era tendencia.

El economista no ahorró en críticas al Gobierno de Alberto Fernández y su gestión durante la pandemia del coronavirus: «Es una cargada. Cuando uno mira el presupuesto, le dedica 0,5% del PBI a la Salud. Durante años nos estafaron con la idea de la salud pública y si no fuera por el sector privado esto colapsaba. Y el punto es que se va a gastar 3,5 puntos en políticas de género, 7 veces más que en Salud en medio de una pandemia».